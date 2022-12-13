الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد العرابى يناقش كتاب «الفشل.. المشروعات الأمريكية»

مناقشة كتاب الفشل
مناقشة كتاب "الفشل" بمكتبة القاهرة الكبرى

ناقش السفير الدكتور محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية، مساء الثلاثاء،  فى نادى كتاب مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، كتاب الدكتورة الكاتبة انتصار محمد "الفشل.. المشروعات الأمريكية تجاه الصراع العربى الإسرائيلي"، والصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع.

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وقدم اللقاء ياسر مصطفى عثمان، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، وأدارت المناقشة الكاتبة الإعلامية أميرة بهى الدين، بحضور لفيف من المهتمين بالشئون السياسية والثقافية وبعض الفنانين والكتّاب والصحفيين والمثقفين وبعض قيادات وزارة الثقافة منهم الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، وكثيرين من المهتمين بالقضايا السياسية.

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الكتاب يتناول موضوع المشروعات والمبادرات الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وموقف الحكومات المصرية والعراقية منها من 1947-1973م، وتأتي أهميتها من كون الصراع العربي ــ الإسرائيلي؛ هو أخطر وأكبر الأحداث التي عاشها الوطن العربي في تاريخه الحديث والمعاصر؛ لذلك حظى منذ بداياته باهتمام العديد من القوى الدولية والإقليمية، التي سعت لحله وطرحت عدة مبادرات والعديد من المشروعات، ومن هذه القوى الولايات المتحدة الأمريكية وسعى إداراتها المتعاقبة منذ عهد الرئيس ترومان وحتى الرئيس نيكسون للتعاطي مع القضية الفلسطينية من منطلق إدارتها وليس حلها، وكان معظم ما تطرحه مشروعات ومبادرات لا تعطى للفلسطينيين حقوقهم في تقرير مصيرهم، إنما يخدم الاستراتيجية الإسرائيلية، لذا فقد تشابهت معظم المشروعات التي قُدمت لحل الصراع العربي الإسرائيلي في المضمون، لكنها اختلفت في الشكل.

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كما يرصد الكتاب ويعالج أهم المشروعات والمبادرات الأمريكية للتسوية على امتداد المراحل من 1947 - 1973، وهي فترة مليئة بالأحداث والتطورات الإقليمية التي أثرت في المنطقة العربية ذات الأهمية الجغرافية والاستراتيجية والاقتصادية.

وزير الخارجية الأسبق الدكتور محمد أحمد مرسي السفير الدكتور محمد العرابي مكتبة القاهرة الكبرى “الفشل المشروعات الأمريكية تجاه الصراع العربى الإسرائيلي” دار بتانة للنشر والتوزيع الكاتبة إنتصار محمد

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