الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«صبحي» يبحث مع مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة الفرص الاستثمارية

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأعضاء مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة، لبحث الفرص الاستثمارية ومستجدات أعمال التطوير داخل الهيئة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.


وتناول الاجتماع، مناقشة كيفية استغلال كافة المساحات به، واستعراض آخر التطورات الخاصة بالمشروعات المقترح إقامتها وتطويرها بهئية استاد القاهرة، والتى توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى للاستاد، الأمر الذى يعمل على تنمية موارد هيئة الاستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة.   

 

كما استعرض الاجتماع شرحًا لتطوير المنطقة الخاصة بهيئة إستاد القاهرة وكيفية استغلال المساحات الموجودة داخل الإستاد، ونقط الدخول والخروج من والى الإستاد، وتناول أيضا التصور الخاص بإنشاء الفرع الجديد لنادى "النادى".

 

وأكد الدكتور أشرف صبحى علي أهمية هيئة إستاد القاهرة، ومكانته الدولية كأحد أهم وأعرق المنشآت الرياضية فى مصر وأفريقيا، والحرص الكامل على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع هيئة إستاد القاهرة الدولي، للنهوض بالمستوى الإنشائي والتطويري للاستاد.


يذكر أن الدراسة تشتمل على مقترح إنشاء فرع لنادى النادى The Club داخل هيئة الإستاد، للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة إلى إنشاء نادى للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافى، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبى.

الهيئة الهندسية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء خالد عبد العال

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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