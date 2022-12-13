الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يصل واشنطن للمشاركة فى القمة الأمريكية - الإفريقية

السيسي
السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في فعاليات القمة "الأمريكية - الإفريقية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الإفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي. 
وقال المتحدث الرسمى إن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
كما يجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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