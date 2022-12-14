الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على مدير شركة أدوية استولى على 5 ملايين جنيه

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، الحكم علي عضو مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية بتهمة الاستيلاء على قرابة 5 ملايين من جهة عمله.

 

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "م.ع."، مدير المبيعات وعضو مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، استولى على قرابة 5 ملايين جنيه، من إحدى شركات الأدوية في القضية المسجلة برقم 91 لسنة 2022 جنايات أموال عامة عليا، أنه في غضون الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 بدائرة قسم مدينة نصر أول، محافظة القاهرة، بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة ومدير مبيعاتها استولى بغير حق وبنية التملك على أدوية وأموال مملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته بسبب وظيفته والبالغ قيمتها أربعة ملايين وثمانمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة جنيها مصريا.

محكمة جنايات القاهرة الحكم عضو مجلس أدارة احدي شركات الأدوية 5 ملايين

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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اليوم.. الحكم على مدير شركة أدوية استولى على 5 ملايين جنيه

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