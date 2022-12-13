الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

برلمانى: قانون التصالح فى مخالفات البناء يمس كل أسرة

مخالفات البناء
مخالفات البناء

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمس كل منزل في الدولة المصرية، ولهذا كان هناك حالة من التباين في وجهات النظر اليوم بمجلس النواب. 

صياغة قانون التصالح

وأكد درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التباين في الآراء كان متعلقا بنص الحكومة ونص مجلس الشيوخ، حيث تمت الموافقة على النص الخاص بمجلس الشيوخ، ولكن يتم التباحث الآن من أجل الوصول إلى صيغة قانونية تصلح للحكومة ومجلس الشيوخ معاً.

التصالح في البناء 

وأضاف في حديثه، ان الدولة المصرية سجلت أرقاما كبيرة من الجراجات المخالفة للبناء والقانون، ولهذا عدم التصالح مع تلك المخالفات بشكل سريع سيؤدي إلى ظهور العديد والعديد من الأزمات المستقبلية.

عمرو درويش برلماني عضو تنسييقية شباب الأحزاب مساء دى ام سى التصالح في مخالفات البناء دي ام سي

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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