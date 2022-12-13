برلمانى: قانون التصالح فى مخالفات البناء يمس كل أسرة

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمس كل منزل في الدولة المصرية، ولهذا كان هناك حالة من التباين في وجهات النظر اليوم بمجلس النواب.

صياغة قانون التصالح

وأكد درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التباين في الآراء كان متعلقا بنص الحكومة ونص مجلس الشيوخ، حيث تمت الموافقة على النص الخاص بمجلس الشيوخ، ولكن يتم التباحث الآن من أجل الوصول إلى صيغة قانونية تصلح للحكومة ومجلس الشيوخ معاً.

التصالح في البناء

وأضاف في حديثه، ان الدولة المصرية سجلت أرقاما كبيرة من الجراجات المخالفة للبناء والقانون، ولهذا عدم التصالح مع تلك المخالفات بشكل سريع سيؤدي إلى ظهور العديد والعديد من الأزمات المستقبلية.