الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشهد احتفالية الزفاف الجماعي لـ30 عروسًا (صور)

جريدة الدستور

شهد خالد شعيب محافظ مطروح، الثلاثاء، فعاليات الزفاف الجماعي لـ30 شابًا وفتاة في الاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة للسياحة والمصايف، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة . 

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جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ومساعدة العميد حاتم السبع واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة وطن وعددا من نواب البرلمان وعدد من الأجهزة التنفيذية واهالي مطروح.

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شهد المحافظ علي عقد قران شاب وفتاة، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية معهم، وخلال الاحتفال قدمت فرقة الفنون الشعبية عددا من الفقرات الفنية.

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التقاط الصور التذكارية الزفاف الجماعي العيد القومي للمحافظة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مطروح

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وثائقية المتحدة

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