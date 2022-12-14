الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء فى مصر 14-12-2022

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تتزايد بشكل يومي معدلات البحث عن أسعار الدواجن، خاص بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الماضية في السوق والمحلات التجارية، وسجلت أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022 ارتفاعا طفيفا بمتوسط جنيه في أسعار الدواجن، خاصة «البلدي».

 

وخلال السطور التالية، تستعرض «الدستور»، تحديثات أسعار الدواجن اليوم بنحو:

 

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022

 

وقف بيع الكتاكيت.. كيف يؤثر على سوق الدواجن في مصر؟

القبض على شخص متهم بالتسبب فى نفوق الدواجن داخل مزرعته بالإسماعيلية

إطلاق حملات توعية بفوائد الدواجن المجمدة.. توصيات الجلسة النقاشية حول «قطاع الأعلاف الأزمة والحل»

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 40 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 45 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ الساسو 14-12-2022

أسعار الفراخ الساسو 55 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 60 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 14-12-2022

أسعار الفراخ البلدي 60 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 65 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء 14-12-2022

أسعار الفراخ الأمهات 25 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 30 جنيهًا.

 

سعر البانية اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر كيلو البانية 100 جنيهات للمستهلك في محلات الدواجن.

 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 14-12-2022

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 2 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو اليوم 3 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي 4 جنيهات.

سعر كتكوت روزي 4.5 جنيه.

 

أسعار الحمام اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر الحمام البلدي 60 جنيهًا، ويصل للمستهلك إلى 70- 75 جنيهًا.

- سعر الأوراك المخلية 72 _80 جنيهًا للكيلو جرام.

- سعر الشيش طاووق الكيلو بين 105- 120 جنيهًا.

- سعر شيش البانيه بين 100-110 جنيهًا.

- سعر صدور بالعظم 80- 90 جنيهًا للكيو.

- سعر الفراخ المتبلة نحو 85 جنيها للكيلو.

- سعر الدبابيس اليوم بين 65- 75 جنيهًا.

- سعر شاورما دجاج 145 جنيهًا.

- سعر أجنحة بين 40- 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 60- 70 جنيهًا.

- سعر الأوراك اليوم بين 60 و70 جنيهًا للكيلو.

 

 أسعار طبق البيض في مصر اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 

يعد سعر البيض اليوم من المعلومات المهم جداً معرفتها قبل النزول للأسواق المحلية والاصطدام بالأسعار اليومية؛ وهذا من أجل معرفة معدل التغير الحقيقي في سعر طبق البيض اليوم الأحمر والأبيض والبلدي سواء كان بالزيادة أو النقصان، حتى تتجنب غلاء التجار

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 84 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 88 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 84 جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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