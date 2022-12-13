الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد انتهاء كأس العالم 2022

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

مع توقف المباريات بسبب بطولة كأس العالم قطر 2022، عاد البحث من جديد عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد انتهاء كأس العالم 2022 والمقرر انتهائه في 18 ديسمبر بمباراته النهائي.
 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد انتهاء كأس العالم 2022

وفي هذا التقرير نوضح لكم مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد انتهاء كأس العالم 2022 ورصيد الفرق المشاركة لاستقبالها من جديد عقب انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر عودة مباريات الدوري الإسباني موسم “2022-2023” يوم 29 ديسمبر 2022  والبداية تكون بإقامة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى على مدار ثلاث أيام بحيث تنتهي يوم السبت الموافق 31 ديسمبر.

والسبب في تأخر عودة مباريات الدوري الإسباني لـ11 يوم بعد انتهاء بطولة كأس العالم في 18 ديسمبر، هو أن أندية الدوري الإسباني تحصل على إجازة خاصة خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد والكريسماس كل عام، من خلال توقف لعب مباريات كرة القدم في أسبوع الاحتفالات بالكامل.
 

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مباريات أول جولة من الدوري الإسباني بعد نهاية كأس العالم
 

مباريات يوم الخميس 29 ديسمبر 
 

جيرونا ضد رايو فاييكانو الخميس 29 ديسمبر 2022 الساعة 6 بتوقيت القاهرة
 

ريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو الخميس 29 ديسمبر 2022 8.15 بتوقيت القاهرة
 

أتلتيكو مدريد ضد إلتشي الخميس 29 ديسمبر 2022 الساعة 10.30 بتوقيت القاهرة.

مباريات يوم الجمعة 30 ديسمبر 
 

خيتافي ضد مايوركا يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 الساعة 6 بتوقيت القاهرة.
 

سيلتا فيجو ضد إشبيلية يوم الجمعة  30 ديسمبر 2022  الساعة 8.15 بتوقيت القاهرة
 

قادش ضد ألميريا الجمعة 30 ديسمبر 2022 8.15  بتوقيت القاهرة
 

بلد الوليد ضد ريال مدريد الجمعة 30 ديسمبر 2022 10.30 بتوقيت القاهرة

مباريات السبت 31 ديسمبر 
 

برشلونة ضد إسبانيول السبت 31 ديسمبر 2022 الساعة 3 بتوقيت القاهرة
 

ريال سوسيداد ضد أوساسونا السبت 31 ديسمبر 2022 5.15 بتوقيت القاهرة
 

فياريال ضد فالنسيا السبت 31 ديسمبر 2022 5.15 بتوقيت القاهرة
 

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