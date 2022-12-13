الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ناقد رياضى يكشف آخر استعدادات المنتخب المغربى قبل مواجهة فرنسا

المغرب
المغرب

كشف الناقد الرياضي، عبدالمجيد أيت الكزار، آخر استعدادات المنتخب المغربي قبل مواجهة فرنسا، قائلًا: "إن ما حققه المنتخب المغربي في هذه البطولة يعتبر دروسا مجانية يجب الاستفادة منها والوقوف عندها". 

وأضاف الكزار، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن الإرادة والعمل والعزيمة والتخطيط الهادف يمكن الوصول إلى ما وصل إليه المنتخب المغربي، مؤكدًا أن ما وصل إليه المنتخب المغربي ليس فقط ضربة حظ، وإنما هناك عمل تم بذله في العمق، سواء بالمغرب أو بالخارج، لكي يتم الوصول إلى ما وصل إليه.

وأوضح الكزار، أن المنتخب المغربي يضم العديد من العناصرالتي ولدت في بلاد المهجر في أوروبا، لكن بالموازاة مع ذلك هو يضم العديد من اللاعبين الذين ولدوا وتكونوا بالمغرب، معقبًا:"هناك 5 لعيبة في التشكيلة الحالية هم خريجي البطولة الوطنية".

وأكد أن المنتخب المغربي يمتلك عناصر مميزة من اللاعبين وقادر على تحقيق الإنجاز، لافتاً إلى أن أجواء لاعبي المنتخب المغربي إيجابية، والفريق يحظى بدعم كل الوطن العربي، متابعًا:"نتمنى أن يستطيع المغرب مواصلة إنجازاته وأن يحذو حذوه الدول العربية كلها". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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