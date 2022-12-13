الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعربة تسوق.. ديوان جديد للشاعر مهاب نصر عن هيئة الكتاب

ديوان لمهاب نصر
ديوان لمهاب نصر

صدرعن سلسلة "الإبداع الشعري"؛ التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد العساسى؛ ديوان "بعربة تسوق أعبر عن امتناني للحب" للشاعر مهاب نصر.

ومن أجواء الديوان نقرأ: "يبدأُ كالسُّلحفاةِ وينتهِي كالصَّقرِ، هذَا هو حال الشَّاعرِ "مهاب نصر"، وهو يبنِي نصوصَه الشعريةَ، يكتبُ المَأساةَ بمنتَهى الرِّقةِ والبَسَاطةِ والهدوءِ، لا يَجعَلنَا نصرخُ، بل يجعلنا نبلعُ صرخَتنَا وننظر مرتَابينَ غير مُصدقِين، لا يَمنَحنَا فِي البدايةِ أيَّ شعورٍ بوَهجِ الشعرِ، بل يتركنَا ننتظرُ، ونَحنُ نشعرُ بثقلِ العِبَارَاتِ العَادية، لا يعدُنا بشيءٍ، وفي النهايةِ يحطُّ الشعرُ قويًا كالصَّاعِقةِ، يُفاجئُنا الشاعرُ بالجَمَالِ، ويَجعلنَا نَرجِعُ ثانيةَ لننظرَ: كيفَ سَاهَمتْ كلُّ جملةٍ عَاديَّةٍ فِي تَحقيقِ المُفاجأةِ الشِّعريَّةِ.

يَتَحَسَّنُ مِزَاجِي لسَببٍ آَخَرَ

أنْ أحكِيَ قِصَّةً لشَخصٍ يَنَامُ عَلىَ ذِرَاعِيْ

هَلْ شَعَرتُمْ بِهَذا التَّنمِيلِ الخَفيفِ مِنْ قَبلُ؟

هَلْ اعتَبَرتُمْ يومًا أنَّ ذِرَاعًا وَاحِدَةً

تَكفِي لحَملِ الأَصَابِعِ التِي تُقَلِّبُ الصَّفَحَاتِ؟

أنْ تَقرَأوُا بالعَينِ فَقَطْ مَا يَخُصُّكُمْ

لأنَّ الفَمَ مَشغُولٌ بِحِكَايَةٍ للنَّائِمِ،

وأَحيَانًا يَتوَقَّفُ

ليُقَبِّلَ الخَدَّ؟

وبَينَما تَدورُ فِي جِهةٍ مَا مُطَاردَةٌ

تَسقُطُ فيِهَا رُؤوسٌ مِثلَ حَبَّاتِ الكِريِستَالِ

تُصْغُونَ إلىَ التَّنَهُّدِ الطَّوِيلِ

لحُلمٍ يُغَيِّرُ وَضعَ رَأسِهِ؟

نَجوتُ إِذَنْ

وبِذِرَاعٍ وَاحِدَةٍ

وعَينَينِ لاَ تُصَدِّقَانِ مَا تَقرَآنِهِ.

"مُهَابُ نصر" يقفُ دائمًا بينَ عَالمينِ مُختلفينِ، عالمِ الاسْترخَاءِ فِي السريرِ وعَالمِ الحربِ مثلا، فجأةً، تقوم القذيفةُ بتوحيدِ العَالمينِ.

يَنوي الكلامَ عن ذِراعٍ مَبتورةٍ، فيبدَأ بالكلامِ عن تَنمِيلِها، ينوى الكلامَ عنْ مَصرعِ طفلٍ أو مَحبوبَةٍ؛ فيبدأ بالحديثِ عن حِكَايةِ مَا قبلَ النومِ، من ذروَةِ الحُلمِ إلىَ قَاعِ الوَاقِعِ يَهبطُ بنَا فَجأةً ليَهزَّنَا ويُحرِّكُ الدَّهشَةَ فِي أعمَاقِنَا".

وصدر للشاعر مهاب نصر دواوين: "أن يسرق طائر عينيك ـ يا رب.. اعطنا كتاباً لنقرأ"، كما له العديد من المقالات فى موقع "الكتابة" والمجلات الأدبية المصرية.

مهاب نصر الدكتور أحمد العساسى للهيئة المصرية العامة للكتاب‏ سلسلة الإبداع الشعري بعربة تسوق أعبر عن امتناني للحب

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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