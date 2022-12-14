الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. لموالد الأبراج المائية الأربعاء 14 ديسمبر 2022

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر، لمواليد الأبراج المائية على النحو التالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص المالية الثمينة وغيرها من أنواع  النجاح والاحتفالات والانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لك.

عاطفياً: كل ما هو مطلوب منك عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر إلى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة.

صحياً: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم.

حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط عزيمتك والتخلص منك بغية احتلال المنصب الذي تشغله.

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب اليوم فيشعرك ذلك بارتياح كبير بعد أيام صعبة، وتشعر بعده بأنك تمتلك الدنيا.

صحياً: تحاشَ الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرف في مواقفك وحاذر المتاعب العائلية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، وتتلقى سيلاً من الاتصالات المهنئة بنجاحك.

عاطفياً: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام، لا تفسح في المجال أمام المغرضين والمنافقين لتعكيرها.

صحياً: قد تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط.

 

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء. 

حظك اليوم حظك اليوم لمواليد برج السرطان حظك اليوم لمواليد برج العقرب حظك اليوم لمواليد برج الحوت صفات أصحاب الأبراج المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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