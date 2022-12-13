الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو بالتحالف الوطني يكشف عن الأنشطة التي تقدمها المبادرة للمواطنين الأكثر احتياجا

جريدة الدستور

كشف إسماعيل داوود، المدير التنفيذي لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع وعضو التحاف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كشف عن الأنشطة التي تقدمها المبادرة للمواطنين الاكثر احتياجاً، قائلاً: "إن التحالف الوطني أطلق سلسلة من قوافل "ستر وعافية" وصلنا حتى اليوم إلى المحطة الـ 11".

وأضاف داوود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تغطية خاصة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن بداية هذه القوافل كانت محافظة سوهاج، مرورًا بمحافظة القليبوبية والغربية والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية، لافتاً إلى أن أهم الأنشطة التي يتم ممارستها خلال التحالف، أنشطة التكافل الإجتماعي بمختلف صوره، حيث يتم توزيع المواد الغذائية والبطاطين ومعارض الملابس  وتجهيز العرائس المقبلات على الزواج، ومعارض الأثاث المنزلي، والتمكين الاقتصادي للأسر المعيلة. 

وأوضح أنه يوجد أنشطة أخرى خاصة بالتوعية، حيث تنقسم إلى توعية صحية وتضم الكشف المبكر على سرطان الثدي، والتوعية الخاصة بالصحة الإنجابية، والتوعية الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، كما يوجد أنشطة زراعية، ونشاط خاص بكرنفالات الأطفال، والنشاط الخاص بالرعاية الطبية والصحية.

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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