الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كيف استعدت مصر لتنظيم مؤتمر المناخ COP27؟.. متحدث الخارجية يجيب

COP27
COP27

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن مصر تعمل على الإعداد لقمة المناخ  COP 27 منذ اختيار مصر لرئاسته منذ عام، وعلى مستوى وزارة الخارجية والتنسيق مع الوزارات الأخرى وهناك موضوعات للتفاوض معروفة، ولكن تم إعداد مبادرات للرئاسة تمت صياغتها مع دول ومنظمات دولية.

تحركات مكوكية لوزير الخارجية للإعداد للقمة

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم تكليف السفارات المصرية في الخارج بمناقشة الموضوعات، ووزير الخارجية قام بزيارات مكوكية للدول لنعرف ما هي الدول المهتمة بالأمن الغذائي والمنظمات المعنية بالتمويل والأمن المائي، والتحرر من الكربون، وكل القضايا المرتبطة بالتغير المناخي. 

وتابع، أن الدول النامية لتتحول لاقتصاديات الأخضر تحتاج لتمويل من أجل التحول وكيف تبحث عنه في أزمة اقتصادية عالمية وتم التفكير في فكرة أخرى مبتكرة للتمويل من البنوك المركزية القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات الخيرية حتى نضمن الوصول للتمويل في ظل أزمة دولية ونفس الأمر في الغذاء وموضوعات المرأة والشباب لأنهم الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه تم التشاور مع الدول الجزرية لأنها معرضة للاختفاء من على الخريطة بسبب التغيرات، وتم البحث عن شركاء منظمات دولية تكون رائدة في هذ المجال. من هنا جاءت فكرة الموائد المستديرة وبعدها المبادرات وبعدها الأيام من يوم للشباب والمرأة والزراعة والكربون وكل هذا أخذ جهدًا كبيرًا.

الخارجية COP 27 قمة المناخ وزير الخارجية الأعداد الدول النامية

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وائل لطفي

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