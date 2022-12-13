أحمد لبيب: «التحالف الوطنى» قوة ضاربة قادرة على خدمة المواطن بأنحاء الجمهورية

قال أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحاف ساهم في خلق فرصة للجمعيات الأهلية لتنفيذ أعمالها على أرض الواقع من خلال التعاون المشترك بين الجمعيات الأهلية.

وأضاف "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تغطية خاصة"، المذاع عبر فضائية "extra news"، والذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن التحالف يمثل من خلال جمعياته المسجلة قوة ضاربة على أرض الواقع تنفذ خدمات مباشرة مع الحالات الأولى بالرعاية في جميع المجالات.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المواطن بدأ يشعر بالخدمات التي يقدمها التحالف، من خلال توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن سواء كانت خدمات طبية أو غذائية أو كساء أو بطاطين من خلال حملة الشتاء، أو توعية ومساعدات مجتمعية، أو تعليم أو صحة.

وتابع: "نجحنا كجمعيات أعضاء في التحالف في أن نكون قوة ضاربة قادرة على توصيل الخدمات لأكبر عدد من المواطنين في قرى الجمهورية".