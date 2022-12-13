نيافة الأنبا بشارة يترأس احتفال جنود مريم بعيد الحبل بلا دنس

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال مجلس جنود مريم لكنائس غرب أبوقرقاص، بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالبربا.

جاء ذلك بمشاركة الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، وكهنة غرب أبوقرقاص، والأخوات الراهبات، والمجلس الأعلى لجنود مريم. بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، ثم قدم القمص إبراهيم زكي، وكيل المطرانية، لقاء حول "عقيدة الحبل بلا دنس".

وفي كلمته، تحدث راعي الإيبارشية حول العذراء مريم في الكتاب المقدس، وتاريخ الكنيسة، ومظاهر إكرامها في الطقوس، خاصة في القداسات الإلهية، وشهر كيهك، والشهر المريمي، بكنيستنا القبطية الكاثوليكية.

وفي الختام، قدم الأب متى رزق، المرشد الروحي لجنود مريم بالمنطقة، كلمة شكر فيها الحاضرين، لمشاركتهم في هذا الاحتفال.

نيافة الأنبا توما يعين الأب بيو ناجح عضوًا بمجلس المشورة الإيبارشي

ومن جهته قرر الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، تعيين الأب بيو ناجح، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالجزازرة، ومدير بطرخانة الأقباط الكاثوليك، بطهطا، كعضو بمجلس المشورة الإيبارشي.

الجدير بالذكر أن المجلس المشورة بسوهاج، كان قد تم انتخابه يوم الأربعاء الماضي، كما حصل الأب بيو على أعلى الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، صباح الجمعة الـ 9 من ديسمبر الجاري، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدى الأقباط.

البابا يترأس التسبحة بمشاركة الشباب

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات التسبحة الكيهكية «سينرجيا 4»، والتي تنظمها لجنة الجامعة بأسقفية الشباب للعام الرابع على التوالي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك مساء الخميس 22 ديسمبر الجاري.

ويترأس البابا التسبحة الكيهكية «سينرجيا 4»، وذلك بعد توقفها لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العامين السابقين.

أساقفة يشاركون البابا في التسبحة

يحضر صلوات التسبحة نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة وخورس الإكليركية بقيادة المُعلم إبراهيم عياد وكل خدام لجنة جامعة بأسقفية الشباب.

وتتضمن الصلوات التي يحضرها مجموعة كبيرة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف الكنائس وتستمر حتى الصباح الباكر صلاة التسبحة الكيهيكة، والتي تنتهي بإقامة القداس الإلهي في السادسة صباحا بحضور كافة المشاركين.

يعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة؛ نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بالإبصلمودية الكيهكية.