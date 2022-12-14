الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022 لكافة الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022

ومازالت الصاغة تعاني من تذبذب واضحك في أسعار الذهب يفع ملاكها أحيانًا لوقف التسعير أثناء ساعات اليوم وقفل قفل باب التداول حتى يسيطروا على زيادة السعر بشكل مستمروغير معقول بسبب الاقبال الشديد من المشتريين، فهم يرون المعدن النفيس حاليًا وعاء إدخاري مثالي بسبب التضخم الشديد.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

استقرار أم ارتفاع؟.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي ختام تعاملات الاثنين

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية


وتراجع سعر الجرام الآن عيار 24، ليسجل 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.


سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيها)


فيما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة تذبذب السعر محلياً في التعاملات ليبلغ 1650 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 (1425 جنيهًا)


وانخفض أيضاً بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، منتصف اليوم ليسجل 1425 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.


سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)


وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24


فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24


وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022


ويراقب عدد من المواطنين  سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، إضافة إلي كافة التطورات في البورصة العالمية للذهب، بينما يترقب سوق الذهب هذا الأسبوع تطورات عدة أبرزها إعلان الفائدة الأمريكية والتي سيكون لها آثار واضحة على حركة الذهب وحجم الطلب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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