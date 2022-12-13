الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متحدث الخارجية: موقف مصر ثابت فى عدم التدخل بالشئون الداخلية للدول

السفير أحمد أبوزيد
السفير أحمد أبوزيد

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الدولة المصرية ثابتة ومستقرة وحققت إنجازات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي وترسخ دورها دوليًا وتتطلع بمهام كبيرة، وأصبحت أكثر ثباتًا وقوة في التعبير عن نفسها وشركائها ومع الأطراف التي تقف موقف الندية.

مبدأ مصر حول عدم التدخل بشئون الآخرين زاد برؤية الرئيس

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الخارجية المصرية لها مبدأ أساسي، وهو عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وازداد ثباتًا بالرؤية التي طرحها الرئيس السيسي، في هذا الشأن ومصر تعلق حينما يتعلق الأمر بالمصالح المصرية أو الدول العربية أو القضايا التي تمس أمنها القومي. 

وتابع، أن القضايا التي تمس الدول نكون ملتزمين لأنه مبدأ راسخ في ميثاق الأمم المتحدة  وفي تاريخ مصر، وحينما يقتضي الأمر يتم التعليق ولكن في نطاق منضبط. 

وأشار إلى أنه يتم التحدث بالمواقف المصرية من قبل الخارجية المصرية، مع كل الأطراف مع المواطن لأن من حقه أن يعرف موقف بلده وكذلك المراسلون الأجانب المتواجدون بمصر ونجيب على الأسئلة التي يتم طرحها، بالإضافة للمؤسسات الدولية وأحيانًا تتجاوز 100 تليفون  يوميًا، ويتم تقييم الموقف والرد وإذا كان المفروض يتم الآن أو في مرحلة تالية.

أحمد أبو زيد عدم التدخل للدول الأخرى الرئيس السيسي القضايا لدول العربية

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