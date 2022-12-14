لزوال الهم وصلاح الحال.. دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 14-12-2022

طقوس معينة لدى المسلمون في جميع أنحاء العالم، إذ يبحث البعض عن دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الأربعاء 14-12-2022، لذلك تقدم الدستور لقرائها دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر في التقرير التالي:

دعاء الصباح اليوم

من صلاة الصبح: يارب بسط لي صدري * وخفف لي مهمتي * وافكك عقدة لساني يارب ادخل مدخل الصدق وخروج المؤمن والخروج حتى اكون قد يدخل ويذهب للنوم.



دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الأربعاء 14-12-2022

ربنا ارزقنا أزواجنا وذريتنا، واجعلنا إماما للصالحين.

من دعاء الصباح: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

من صلاة الصبح: اللهم إني أسألك زيادة في الإيمان ، وبركة في العمر ، وصحة في الجسد ، ووفرة الرزق ، والتوبة قبل الموت ، وشهادة الموت ، والمغفرة بعد الموت ، والعفو عند الحساب ، والأمان من العذاب ، ونصيب من الجنة. ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات والمؤمنات ارواحهم وامواتهم.

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الأربعاء 14-12-2022

من دعاء الصباح: اللهم أنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك. الغيب معك أن تجعل القرآن ينبوع قلبي ونور صدري وطارد حزني ومزيل قلقي.)



أدعية الفجر: (اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وأنت الظاهر وليس فوقك شيء ، وأنت الباطن ولا شيء تحتك.



من دعاء الفجر: اللهم إني أعوذ بك من القلق والحزن والضعف والكسل والبخل والجبن وعبء الدين وتغلب الرجال.

دعاء الفجر الأربعاء 14-12-2022

«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا»، كان يقوله النبي – صلّى الله عليه وسلّم- عندما يسلم من صلاة الفجر.

«لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

«اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ».

« لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

« أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ».