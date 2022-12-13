منسق حياة كريمة بالمنوفية يوضح جهود المبادرة فى 23 قطاعًا

أوضح الدكتورعلاء حسن، منسق حياة كريمة في المنوفية، جهود المبادرة في 23 قطاعًا في المحافظة، قائلًا: "إن القطاعات تتمثل في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر عليه بشكل كبير جدًا".

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المبادرة، المذاع عبر فضائية extra news، أن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو تحقيق العدالة بين المواطنين، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون الخدمات التي يتلقاها المواطن في القرية مماثلة للخدمات التي يتلقاها المواطن في المدينة.

وأوضح منسق حياة كريمة في المنوفية، أن الشغل الشاغل في مبادرة حياة كريمة هو تحقيق هذا الهدف، وبالتالي يجب العمل في كل القطاعات بنفس الطريقة في كل القرى، فعلى سبيل المثال قطاع مياه الشرب، تم مد شبكات المياه وتغيير الشبكات القديمة، وإنشاء الآبار الارتوازية، عمل محطات فصل حديد ومنجنيز، وكذلك ربط الشبكات الجديدة على الشبكات القديمة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، أكد أنه تم مد شبكات الصرف الصحي لأكبر قاعدة من المستفيدين، بناء محطات المعالجة، إنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع.