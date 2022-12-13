الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير سياحى: جذب 30 مليون سائح سنويًا يقضى على أزمة الدولار

الخبير السياحي وائل
الخبير السياحي وائل حبيب

قال الخبير السياحي وائل حبيب، مدير عام فندق سفير دهب المملوك لشركة مصر للفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن افتتاح فندق سفير دهب رسميًا سيسهم في تنمية السياحة في مدينة شرم الشيخ ودهب.


وأضاف حبيب في تصريحات لـ "الدستور"، أن مصر قادرة على جذب عدد من السياح يصل إلى 30 مليون سائح سنويًا إذا ما تم تنفيذ خطة خاصة بحل الأزمات والعراقيل التي تواجه السياحة المصرية.


وأوضح، أن السياحة هي الداعم الأكبر لعوائد العملة الصعبة التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي، موضحًا أنه في حالة جذب 30 مليون سائح سنويًا، فإنه من المقرر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما ترغب الدولة في تحقيقه.


وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات عظيمة تجعلها تتربع على عرش السياحة العالمية.

الاحتياطي النقدي الأجنبي السياحة المصرية السياحة العالمية السياحة الترفيهية الشركة القابضة للسياحة والفنادق الشركة القابضة للسياحة المهندس محمود عصمت اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

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