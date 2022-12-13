الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرفة التجارية بسوهاج تؤكد دعمها للحكومة لضبط الأسعار

خالد ابو الوفا
خالد ابو الوفا

أكدت الغرفة التجارية بسوهاج دعمها للحكومة لضبط الأسعار.

 

يأتي ذلك في تجسيد دور الغرفة التجارية الذى أناطه بها القانون في تمثيل مرفق التجارة والصناعة لدى السلطات العامة بدوائر اختصاصها.

 

وأكد النائب خالد أبوالوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج وعضو مجلس الشيوخ على دعم الغرفة الكامل بتجارها ومنتسبيها لتوجيهات الحكومة لضبط الأسعار.

 

وأضاف لـ الدستور، أن هناك أحقية المستهلك أن يكون على دراية بالسعر العادل للسلع من خلال الإعلان عنها لا سيما وأن الغرف التجارية تصدر تقاريراً اقتصادية على مدار الساعة بأسعار السلع.
كما أكد  على إيمان تجار سوهاج بتوجيهات الحكومة في الإعلان عن أسعار السلع بالمحلات التجارية وأنهم أبناء هذا الوطن ومن نسيجه وهدفهم رفعة شأنه ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين هم جزء لا يتجزاء منه.

 

وأكد على دعم الغرفة الكامل بتجارها ومنتسبيها لتوجيهات الحكومة لضبط الأسعار وأحقية المستهلك أن يكون على دراية بالسعر العادل للسلع من خلال الإعلان عنها لا سيما وأن الغرف التجارية تصدر تقاريراً اقتصادية على مدار الساعة بأسعار السلع.


كما أشار إلى إيمان تجار سوهاج بتوجيهات الحكومة في الإعلان عن أسعار السلع بالمحلات التجارية وأنهم أبناء هذا الوطن ومن نسيجه وهدفهم رفعة شأنه ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين هم جزء لا يتجزأ منه.

اقتصا اقت الإعلان التجارة التجارية أسعار السلع أسعار ا

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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