محافظ مطروح: أزمة نقص مياه الشرب انتهت بفضل محطات التحلية

تمثل محافظة مطروح سُدس مساحة جمهورية مصر العربية، وبعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش، أصبحت تحظى باهتمام كبير لا يمكن إنكاره من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بما يوفر حياة كريمة لحراس البوابة الغربية لمصر، الذين يتميزون بوطنية أصيلة رافقتهم من الجد للحفيد طوال تاريخ مصر.

وتجسد هذا الاهتمام بالعديد من المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها المحافظة فى الوقت الحالى، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، وميناء «جرجوب»، وصولًا إلى المحطة النووية فى الضبعة.

وتزامن ذلك مع إنهاء العديد من المشكلات التى استمرت لسنوات طويلة فى مطروح، حتى صارت ملاصقة لها، مثل نقص مياه الشرب، خاصة فى موسم الصيف، والتى تم حلها نهائيًا بإنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر.

عن أبرز هذه المشروعات القومية الكبرى، وأثرها على المواطنين، والرد على بعض الشكاوى والاستفسارات للأهالى هناك، يدور حوار «الدستور» التالى مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

■ عقدتم منذ أسابيع قليلة مؤتمر «الإعلام وآفاق التنمية السياحية فى واحة سيوة».. ما الأسباب وراء ذلك؟

- جاءت فكرة المؤتمر تعزيزًا وتأكيدًا لدور الإعلام فى تسليط الضوء والترويج لكل الإمكانات والموارد المتاحة خاصة السياحية، بالتوازى مع الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحى، وكيفية الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والسياحية الفريدة على هذه الأرض البكر، بما حباها الله من كنوز وخيرات، بين بيئة صحراوية وزراعية، وعيون مياه طبيعية متدفقة، وغيرها لم يُستغل بعد، وخلق مزيد من التنوع السياحى بها، سواء سياحة علاجية أو بيئية أو ترفيهية أو ثقافية أو تاريخية، وغيرها مما يهفو إليها السائحون من معظم دول العالم.

■ هل ترى أن الإعلام مُقصّر فى الترويج لواحة سيوة، أم أن هناك خطوات يجب على الجميع العمل عليها لإبراز إمكاناتها؟

- الرسالة الإعلامية تظل فى إطار المسئولية المجتمعية من أجل البناء والتنمية واستنهاض الهمم، والوطن ينتظر منا الكثير للمشاركة فى البناء، والتعبير عما يبذل من جهود غير مسبوقة فى إطار الجمهورية الجديدة، لتوفير مزيد من الحياة الكريمة فى كل ربوع الوطن.

لذا فسيوة بكل ما تملكه من إمكانات طبيعية وبيئية فريدة ومتميزة تحتاج لمزيد من الاهتمام، مع تأكيد تعزيزنا ودعمنا لرسالتكم الإعلامية فى تحقيق التنمية المنشودة على أرض الوطن، وأن يد العون دائمًا ممدودة لكل وسائل الإعلام، مع الترحيب بحرية الرأى والفكر والإبداع، التى تصنع الوعى وتزيد من المساهمة فى دفع خطوات التنمية.

■ رحبت بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر.. كيف يمكن تنفيذها على أرض الواقع؟

- سيتم التواصل مع الجهات المعنية، مثل مخاطبة وزارة الطيران المدنى بشأن تشغيل حركة الطيران لمطار سيوة، إلى جانب التنسيق مع شركات المحمول، وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات.

■ متى يمكن أن تعلنوا عن انتهاء أزمة مياه الشرب فى مطروح، خاصة فى فصل الصيف؟

- لم تعد هناك مشكلة نقص فى مياه الشرب بمطروح، فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بزيادة إنشاء وافتتاح محطات جديدة لتحلية مياه البحر، ضمن خطة شاملة تنفذها الدولة للتوسع فى إنشاء هذه المحطات التى نطلق عليها «نيل مصر الجديد»، من أجل تلبية الاحتياجات المائية والتنموية فى المحافظة.

وفى هذا الإطار، تم إنشاء ٣ محطات لتحلية مياه البحر فى الرميلة بطاقة إنتاجية ٦٠ ألف م٣ مياه/ يوم، وبتكلفة تصل إلى ١.٥٤٠ مليار جنيه، وجارٍ إنشاء محطة الرميلة ٤ بطاقة ٦٥ ألف م٣ مياه/ يوم، وقابلة للتوسع إلى ١٣٠ ألف م٣ مياه/ يوم، بتكلفة ١.٣٦٠ مليار جنيه.

وتصبح كمية الطاقة الإنتاجية لمحطات الرميلة بذلك ١٢٥ ألف م٣/ يوم، بما يكفى احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى ٢٠٣٧، طبقًا للمخطط العام للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

هناك أيضًا محطة تحلية الضبعة بطاقة ٤٠- ٨٠ ألف م٣/ يوم، بتكلفة ٩٨٠ مليون جنيه، ومحطة تحلية سيدى برانى بإجمالى طاقة إنتاجية ٧٥٠٠ م٣/ يوم، ومحطة تحلية مدينة النجيلة بطاقة ٣٥٠٠ م٣/ يوم، بتكلفة ١٤٥ مليون جنيه، ما ساعد فى القضاء على معاناة أهالى مطروح لسنوات طويلة من نقص مياه الشرب، خاصة خلال موسم الصيف السياحى.

ومنذ فترة وجيزة تم افتتاح ١٠ محطات تحلية للمياه الجوفية بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، لتكون هذه المياه صالحة للشرب، وذلك فى القرى والنجوع الآتية: «أولاد مرزوق، والزويدة، والفاخرى، والظافر، وأبوزريبة، وأوجرى، وأبوسطيل، وشماس»، بإجمالى طاقة إنتاجية ٨٥٠ مترًا مكعبًا فى اليوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح، فى مراكز ومدن: النجيلة وسيدى برانى والسلوم، ضمن توجيهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

■ كيف ترى العلاقة بين الدولة ومشايخ القبائل فى المنطقة الغربية؟

- قبائل مطروح هم حماة وحراس البوابة الغربية لمصر، وجميعهم على قلب رجل واحد وفى تلاحم وتعاون، من أقصى مدينة الحمام شرقًا إلى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، ووطنيتهم تصل إلى النخاع.

ويعتبرون القوات المسلحة القبيلة السابعة لهم، وهم دائمًا بوعيهم الوطنى ما يكون لهم السبق فى دعم أى مبادرة لصالح الوطن، مع تأكيد ولائهم للقيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهناك حالة من الرضا الشعبى لأبناء مطروح والضبعة خاصة، من أجل تحقيق حلم المصريين بإقامة مشروع نووى سلمى، وسط تأييدهم هذا المشروع القومى، والرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل خطواته لصالح الوطن.

■ ماذا عن إجراءات نزع ملكية بعض الأراضى لصالح مشروعات الدولة، وصحة ما يتردد عن وجود تذمر من بعض الأهالى الرافضين ترك أراضيهم؟

- تأكيدًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على عدم الإضرار بأى مواطن خلال جهود التنمية، يتم مع كل مشروع قومى مقترح حصر كل الأراضى والمبانى التى يسلمها الأهالى طواعية، إيمانًا منهم بأهمية المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة من أجل الأجيال المقبلة، ثم صرف التعويض أو البديل المناسب الذى يرضيهم، وهو ما نجده فى مدينة العلمين الجديدة، ورأس الحكمة الجديدة، وميناء النجيلة، وغيرها من المشروعات.

لم يعترض أبناء مطروح على أى مشروع أو قرار كان فيه الصالح العام للدولة، بل كانوا سباقين دائمًا فى تلبية دعوة القيادة السياسية، لثقتهم المطلقة فى سعيها بهم ولهم من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

ويعتبر أبناء مطروح أنفسهم عند تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة وغيرها، حراسًا ومحافظين عليها حتى تطلبها الدولة لإقامة مشروع قومى، مثل أرض المحطة النووية فى الضبعة، وأرض الميناء الدوى التجارى «جرجوب» فى النجيلة، وأرض العلمين، وغيرها.

■ بذكر مشروع محطة الضبعة النووية.. كيف تنظر لهذا المشروع العملاق؟ ومتى تظهر أول ملامحه أمام المواطنين؟

- محطة الضبعة النووية حلم راود المصريين طويلًا، ونهنئ الشعب العظيم وقيادته الحكيمة على وضع الصبة الخرسانية للوحدتين الأولى والثانية ضمن الوحدات الأربع التى تضمها المحطة بطاقة ٤٨٠٠ ميجاوات.

والمحطة النووية ضمن عدد من المشروعات القومية التى حظيت بها محافظة مطروح، ما سيعود بالنفع على أبنائها، خاصة ما يتعلق بتوفير مزيد من فرص العمل، وهو ما رأيناه فى إنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومدى حجم العمالة الذى استوعبته.

والمشروع النووى يستوعب آلاف العمالة، وبالتالى يكون العائد الاقتصادى على أهالى مطروح كبيرًا، بالإضافة إلى ما سينتجه المشروع من طاقة، سيكون عائدها الأول والأقرب على أهالى مطروح، فضلًا عن زيادة حجم المشروعات القومية بصفة عامة.

وبالتزامن ومن أجل المشروع النووى، تم إنشاء أول مدرسة تكنولوجية للطاقة النووية، ويلتحق بها ٧٥ طالبًا كل عام، منهم ٢٠ إلى ٢٥ طالبًا على الأقل من أبناء مطروح، بنسبة تمثل ٣٠٪ من عدد الطلاب.

لذا رأينا جميعًا حالة الرضا الشعبى لأبناء مطروح عامة والضبعة خاصة تجاه هذا المشروع، من أجل تحقيق حلم المصريين بامتلاكهم طاقة نووية للاستخدام السلمى.

■ كثيرًا ما يشتكى أبناء القبائل من أن نصيبهم فى الوظائف لا يتناسب مع أعدادهم.. ما تعليقكم؟

- ليس صحيحًا، فمعظم أبناء مطروح يعملون فى جميع الوظائف القيادية والإدارية الحكومية والعامة، ولا يوجد أى تفرقة، تحقيقًا للعدالة والمساواة والشفافية.

ويتم الإعلان عن أى وظائف فى جميع التخصصات وفقًا للقوانين والضوابط المعتمدة، دون أى تمييز، ونسعى دائمًا لتوفير الكوادر من أبناء المحافظة، لتحقيق الاستقرار الوظيفى وتوفير مزيد من الخدمات وتحسينها لأبناء المحافظة، خاصة فى قطاعى التعليم والصحة، باعتبارهما من أكثر وأهم الخدمات الملموسة من المواطنين.

ومع تنمية الساحل من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا، عبر مخطط عمرانى تنموى متكامل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيوفر ذلك المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

■ ما أصعب الحالات الإنسانية التى أثرت فيك خلال فترة حكمك لمطروح؟

- كل شكوى لابن من أبناء مطروح، خاصة من المرض والألم، أعتبرها حالة إنسانية، وأسعى دائمًا إلى توفير حياة كريمة لها، ولا راحة طالما أن هناك واحدًا من أبناء المحافظة يعانى من حالة مرضية أو له استغاثة، فذلك يستلزم تحرك جميع المسئولين والوصول إليه وتوفير مطلبه.

■ هل هناك تشابه بين طباع المجتمع الصعيدى الذى تعتز بانتمائك إليه والمجتمع البدوى لذا لم تجده غريبًا عليك؟

- ليس هناك فارق كبير، فالتقاليد والعادات تكاد تكون متشابهة، مع تراث كبير من العادات والتقاليد التى تؤكد احترام الكبير والأصالة والوفاء للأرض والوطن.

■ إذا طلبنا منك الحديث عن خالد شعيب الأب والجد بعد مسيرة عسكرية حافلة... ماذا تقول؟

- لدىَّ من الأبناء ٣، وزوجتى كانت خير عون وسند لى فى تربيتهم، نظرًا لطبيعة عملى فى القوات المسلحة، وحرصنا معًا على تربيتهم وتعليمهم ووصولهم إلى مكانة مرموقة، ولدىّ من الأحفاد ٣، أدعو الله أن يبارك فيهم ويحفظهم.