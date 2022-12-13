الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب: رفض تحصيل رسوم خدمات مصر الرقمية حرصًا على محدودي الدخل

عبد المجيد الاشقر
عبد المجيد الاشقر

قال عبد المجيد الاشقر، عضو  لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن توافق اعضاء المجلس علي حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون انشاء صندوق مصر الرقمية، والتى كانت تفرض رسم على المواطنين لايجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة يعكس  حرص النواب علي  تحقيق مصالح المواطنين محدودي الدخل.

وأكد الاشقر، أن فرض أى رسوم على المواطنين حاليا أمر صعب، كما أن ذلك الرسم لايرتبط بتوصيل الخدمة إلى بيت المواطن، لكنه مقابل حصول المواطن على الخدمة من جهة الخدمة وهو   كان يتطلب تأجيل تطبيقه لحين اكتمال المنظومة بعد عامين بحيث يكون هناك تحسن فى أحوال المواطنين.

وطالب الاشقر الحكومة بضرورة توفير البنية التحتية المعلوماتية أولا، حتى تصل الخدمات الرقمية إلى القرى والنجوع، قبل فرض رسم على عدم أداء الخدمات أون لاين.

النائب عبدالمجيد الاشقر مجلس الشيوخ أعضاء المجلس المواطنين الخدمات الحكومة

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وثائقية المتحدة

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