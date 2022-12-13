شاشات عرض لبث احتفالات أعياد الميلاد فى الكنائس

تجرى الكنائس المسيحية المختلفة استعدادات مكثفة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢٣، خلال شهرى ديسمبر الجارى ويناير المقبل.

وتحتفل طوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربى فى ٢٤ ديسمبر الجارى، وسط إجراءات احترازية مكثفة خلال صلوات قداس العيد.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، مساء ٢٤ ديسمبر الجارى، بمشاركة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، ويترأس المطران سامى فوزى، مطران الكنيسة الإنجليكانية، احتفال ليلة العيد فى الثامنة مساء نفس اليوم، مع توفير شاشات عرض لبث الصلاة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

ويترأس البابا ثيودوروس الثانى، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس العيد، وفقًا للتقويم الغربى، صباح ٢٥ ديسمبر، فى كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركى فى منطقة الحمزاوى بالقاهرة.

وقالت مصادر كنسية إنه من المقرر أن يقدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح ٢٥ ديسمبر، التهنئة للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، وللأنبا ثيودوروس الثانى بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، بمناسبة عيد الميلاد.

فيما تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر فى الثانية ظهر الجمعة، ٦ يناير المقبل، بعيد الميلاد فى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور أندريه زكى، رئيس الطائفة، وقياداتها، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة، وكلمة راعى كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهى الاحتفال بكلمة الشكر يلقيها القس أندريه زكى.

وتستقبل الكنيسة ممثلى وسائل الإعلام المختلفة، بداية من الساعة الواحدة ظهر الجمعة ٦ يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بثها على التليفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية.

أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيترأس البابا تواضروس الثانى قداس عيد الميلاد المجيد، فى مساء ٦ يناير، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية والوزراء.