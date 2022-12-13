الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المستلزمات الطبية: «إللي مش هيطبق الفاتورة الإلكترونية هنبلغ عنه»

الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية

أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، التزام الشعبة بقرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية، مردفًا: "اللي مش هيطبق الفاتورة الإلكترونية هنبلغ عنه، ولديه فرصة حتى 30 أبريل 2023، وبعدها سنتحد مع الضرائب".

من ناحية أخرى، طالب رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بالإفراج الفوري عن المستلزمات الطبية، قائلًا لابد أن تكون تكون خارج أي معادلة اقتصادية. 

مصر تصدر مستلزمات طبية لـ65 دولة

ولفت إلى أن مصر تصدر مستلزمات طبية لـ65 دولة، منهم أمريكا واليابان، وهي عبارة عن بلاستر طبي، وخراطيم القسطرة، وننتج 60% من احتياجاتنا الاستهلاكية، لكن جميع الآلات الجراحية مستوردة، مردفا: "لا توجد دولة تصنعها غير باكستان".

وأردف: "نستورد أيضًا جميع الأجهزة جهاز السكر ورسم القلب والتنفس الصناعي، لا يوجد تصنيع محلي للأجهزة".

ونوه أن المستلزمات الطبية والأدوية لا يمثلا 2% من حجم الاستيراد، وهي سلع عديمة المرونة، لا يمكن التفاوض فيها.

وكشف رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن السوق المصري فيه ما يقرب من 30 مليار دولار، مطالبًا الجمارك بأن تسمح للمستوردين بالدفع الفوري بدون الاعتمادات المالية.

المستلزمات الطبية الفاتورة الإلكترونية الاستيراد الأدوية صالة التحرير

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