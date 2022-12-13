الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أكد أن الجانب التشريعى يسهم فى دعم خطط التقدم والتنمية الشاملة..

محمد حلاوة: لجنة الصناعة والتجارة بالشيوخ ناقشت عدة اقتراحات حول قضايا تعميق الصناعة والإصلاح الاقتصادى والتنمية وزيادة الصادرات

محمد حلاوة
محمد حلاوة

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن اللجنة أعضاء ورئيسا تبذل كل الجهد للمشاركة والتفاعل مع مختلف القضايا الحيوية ذات الصلة بملف الإصلاح الاقتصادى والتنمية وزيادة الصادرات وتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا ، إيمانا منها بأهمية الجانب التشريعى فى ضبط منظومة الإنتاج ودعم خطط التقدم والتنمية الشاملة ، وبدعم كامل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة من خلال عدد كبير من أعضائها تقدمت بالعديد من المقترحات برغبة لمناقشة أفكار ودراسات وخطط عمل من شأنها أن تضيف للأجهزة التنفيذية والحكومة أبعادا أخرى تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة التى نعمل جميعا من أجلها وفى مقدمتها قطع خطوات إضافية فى مشروع النهضة والانطلاق للأمام فى جميع مشروعات التطوير والإصلاح والتنمية

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ناقشت، خلال الفترة الأخيرة عدة مقترحات برغبة منها اقتراح النائب ياسر الهضيبي عضو اللجنة بخصوص دعم الصناعات اليدوية لتصبح صناعة تصديرية ، كما ناقشت اقتراح النائب أكمل نجاتي عضو اللجنة بخصوص تبني مشروع لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة ودعم الدولة فى المشروعات الصغيرة لتشجيع الشباب على الالتحاق بركب التنمية

وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، ومن الاقتراحات التى ناقشتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة أيضا ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق نصير لإنشاء بنك للمعلومات عن القطاع الصناعي المصري بغرض دعم الصناعة والاستثمار ، وهو اقتراح شديد الأهمية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استكمال قواعد البيانات الأساسية للدولة حتى يتسنى لكافة الأجهزة المعنية اتخاذ القرارات التطويرية على بينة ودراية كافية

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن دور اللجنة لم يقتصر على الاقتراحات المتعلقة بأفكار تخص المستقبل ، بل كان من بينها اقتراحات تخص الأداء الحكومى والأجهزة التنفيذية ، فيما يتعلق بالقطاع الصناعى ورؤية التطوير المتخصص للصناعة مثل المدن المتخصصة ، فناقشت اللجنة بالفعل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أبو حجازي الخاص بحل مشاكل مدينة الأثاث بدمياط ، وهى إحدى المدن المتخصصة التى نعقد عليها آمال كبيرة لتطوير صناعة الأثاث المصرى فى إحدى معاقله الأساسية وهى مدينة دمياط الزاخرة بالخبرات ، وتم بحث مجموعة المشاكل والتحديات التى تعوق انطلاق مدينة الأثاث وفق الخطط الموضوعة

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن من بين الاقتراحات المهمة التى ناقشتها اللجنة مؤخرا ، اقتراح النائب المهندس حازم الجندى عضو اللجنة ومساعد رئيس حزب الوفد ، والخاص بدعم استبدال سيارات التاكسي بسيارات كهربائية صديقة البيئة، استجابة لتوصيات قمة المناخ التى استضافتها الدولة المصرية فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى.

محمد حلاوة لجنة الصناعة بالشيوخ مجلس الشيوخ السيارات الكهربائية مدينة الأثاث بدمياط

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المشكلة المصرية

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