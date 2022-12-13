لاتين مصر يعيدون للقديسة لوسيا.. والكنيسة: اسمها يذكر بالقداس

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر بذكرى القدّيسة لوسيا، البتول الشهيدة التي استشهدت في اضطهاد ديوقلسيانس في سيراقوزا، على الارجح. انتشر إكرامها منذ القديم في الكنيسة كلها، وذُكِر اسمها في قانون القداس بالطقس اللاتيني.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يبعث هذا السراج الذي ينير العالم فرحًا جديدًا في نفسي، فقد عرفت بفضله "النور الذي يشرق في الظلمات ولم تدركه الظلمات، يمكننا أن نُعجب بك، يا يوحنّا، أنتَ يا أكبر القدّيسين؛ ولكن من المستحيل أن نقتدي بقداستك. بما أنّك تسرع في تهيئة شعب مثالي للربّ، شعب يضمّ جباة الضرائب والخطأة، فمن الضروري أن تتوجّه إليهم عبر طريقة يمكنكم فهمها، لا عبر حياتك. اقترح عليهم نموذج كمال غير مرتكز على نمط حياتك، بل متكيّف مع الضعف البشري.

"فأثمروا إذًا ثمرًا يدلّ على توبتكم". أمّا نحن يا إخوتي، فإنّنا نمجّد أنفسنا بالكلام أكثر منه بالعمل. أمّا يوحنا الذي عاش حياة أروع ممّا يمكن أن يفهمه البشر، فقد عدّل لغته لتتناسب مع ذكائهم وقال: "اثمروا ثمرًا يدلّ على توبتكم!"، ها أنا أكلّمكم حسب طريقة البشر بسبب ضعف الجسد. إن كنتم ما تزالون عاجزين عن فعل الخير بالملء، فليكن في داخلكم على الأقلّ توبة حقيقية عن الشرّ. إن كنتم ما تزالون عاجزين عن إنتاج ثمار العدالة المثاليّة، فليكن كمالكم الآن مقتصرًا على إنتاج ثمار التوبة.