الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

زي النهاردة.. نقل جسد الأنبا بيشوى والطموهي

الكنيسة
الكنيسة

ن تُحيي الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نقل جسد الانبا بيشوى والطموهى لدير الأنبا بيشوي.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم تذكار نقل جسد القديسين الانبا بيشوى والانبا بولا الطموهى الى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. 

 وذلك في أيام حبريه قداسه البابا يوساب الاول البطريرك الـ 52 في القرن التاسع، وحدث أنه لما ومضى الأنبا بيشوي إلى مدينة أنصنا (قرية الشيخ عبادة بملوي) وسكن في الجبل هناك حيث توثقت علاقته هناك بالقديس أنبا بولا الطموهي حتى طلب من الرب ألا يفترقا حتى بعد نياحتهما، وتحقق لهما ذلك.
وظل القديس في غربته حتى تنيح في 8 أبيب (سنة 417 م.)، وقد بلغ من العمر 97 عامًا، ودُفن في حصن منية السقار بجوار أنصنا، ثم تنيح القديس بولا الطموهي، وتولى الأنبا أثناسيوس (من أنصنا) جمع القديسين، ودفنهما معًا في دير القديس أنبا بيشوي بأنصنا (دير البرشا). 

وفي زمن بطريركية الأنبا يوساب الأول البطريرك الًًـ ٥٢ في القرن التاسع أُعيد الجسد إلى برية شيهيت، حاليًا بدير القديس أنبا بيشوي بوادي النطرون.
و قيل أن أسقف أنصنا أراد نقل جسد القديس أنبا بيشوي فلم تتحرك السفينة، عندئذ أخبرهم متوحد يدعى إرميا بوعد الرب للقديس أنبا بولا، فجاءوا بجسد أنبا بولا معه ونُقل الاثنان معًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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