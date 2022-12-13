الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تنتهى من إعداد القوائم النهائية للمكرمين فى «يوم العلم»

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

انتهت اللجنة التنظيمية لاحتفالية يوم العلم والتي ستنظمها جامعة سوهاج لتكريم العلماء والباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المتميزين في مختلف المجالات العلمية، من إعداد القوائم النهائية للمتكرمين التي ستقام تحت رعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، الأربعاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تمتلك عدد من الكوادر العلمية المتميزة والباحثين في كافة المجالات، لذا فإن تكريمهم يُعد نوعاً من أنواع الوفاء لجهودهم المشهودة، ورسالة للطلاب وشباب الباحثين لبذل مزيد من الجهد والعمل المخلص للحاق بتلك النخب، من آجل النهوض بالأمة و الانطلاق إلى آفاق المستقبل.

وأوضح د. أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة ورئيس المؤتمر، أن اللجنة التنظيمية للاحتفالية انتهت من اعداد القوائم النهائية للمتكرمين، حيث بلغ عددهم ٣٥٠ مكرماً من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة، مؤسسي الأقسام العلمية، بجانب الذين تمت ترقيتهم إلى درجات وظيفية أعلي، أعضاء اللجان العلمية الدائمة وأصحاب الترجمات للغة غير العربية.

أعضاء هيئة التدريس احتفالية أئمة ئيس التعليم العالي والبحث العلمي الحاصلين على جوائز الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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