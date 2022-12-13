البابا تواضروس الثاني يلتقي القنصل المصري الجديد بفرانكفورت

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الوزير المفوض أمين أحمد حسان، المقرر تسلمه عمله مطلع العام المقبل قنصلًا لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت بألمانيا.

جاء اللقاء بهدف التعارف وتحدث قداسة البابا مع القنصل الجديد عن عمل الكنيسة القبطية بألمانيا وخدمتها للجالية المصرية هناك.

وكان قجد وأشار قداسة البابا في عظة قداس تدشين السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة الجواهر في وسط الإسكندرية إلى أن شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور السنة القبطية، وبه أربعة ملامح نستعد بها لاستقبال السيد المسيح مولودًا، وهي:

1- القراءات الإنجيلية: في الكنيسة، تقرأ الكنيسة الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا البشير عبر آحاد شهر كيهك الأربعة، لأن به أحداث هامة تُمثل ملخص لحياة البشرية كلها، منذ سقوط آدم وحواء، وخروجهم من الجنة بوعد لمجيء مَنْ سيسحق رأس الحية، فظلت البشرية منتظرة مجئ المخلّص.

2- الصوم الحقيقي: الاستعداد كما صام موسى النبي قبل استلام لوحي الشريعة، والصوم هو لتغيير الحياة والذهن والقلب والفكر.

3- التسبيح القلبي: الاستعداد بالتسبيح والمدائح الشعبية، "قلبي ولساني يسبحان الثالوث"، لأن اللسان ينقل من العقل إلى القلب المشاعر، والتي تخرج في صورة نغمات حلوة، لأن التسبيح هو بهجة الكنيسة.

4- المراجعة الحياتية: يستعد الإنسان بمراجعة النفس والسلوك، وبماذا اكتسب من فضائل وماذا ترك من ضعفات كمكسب، وماذا سقط فيه كخسارة، ويبدأ السنة الجديدة بقلب جديد.