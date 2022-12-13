الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سفير أستراليا الجديد يزورالكاتدرائية ويلتقى البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالكاتدرائية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، السفير آكسل وابينهورست (Axel Wabenhorst)، سفير أستراليا الجديد لدى مصر.

جاء اللقاء بهدف التعارف، حيث قدم قداسة البابا نبذة للسفير عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر، كما حدثه عن الكنيسة القبطية في أستراليا، وعن علاقة الكنيسة الطيبة مع كافة الجهات الحكومية بمصر ومؤسسة الأزهر وكافة الكنائس الأخرى.

وكان قد دشن قداسة البابا تواضروس الثاني يوم السبت كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة الجواهر في وسط الإسكندرية.


أزاح قداسة البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صورًا تذكارية أمام اللوحة ومعه الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية.


توجه بعدها قداسته إلى الكنيسة لبدء صلوات التدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل، والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم.

 

ودُشِنت كذلك أيقونة البانطوكراطور (ضابط الكل)، وأيضًا دُشِن الأيكونوستات (حامل الأيقونات) وباقي أيقونات الكنيسة.


كما تم تدشين مذبح على اسم الشهيد مارجرجس في الكنيسة الموجودة بالطابق السفلي.


وعقب صلاة الصلح تمم قداسته صلوات طقس سيامة أحد شمامسة الكنيسة في رتبة الدياكون (الشماس الكامل) باسم الدياكون أبرآم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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