أستاذ قانون دولى: «إعمار أوكرانيا يعنى مقدرة الاتحاد الأوروبى على مواجهة روسيا»

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ قانون دولي، إنه يجب إعادة البناء في أوكرانيا من الآن من أجل عودة الشعب الأوكراني إلى أماكنهم ووطنهم، مشيراً أن إعمار أوكرانيا وقت الحرب يعني قوة الإرادة الأوروبية على التصدي للجانب الروسي.

إعمار أوكرانيا

وأكد بودن، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدخل القومي الأوروبي أكبر من الدخل الروسي، ولهذا قرار أوروبا بإعمار أوكرانيا قرار صائب وسوف تعود نتائجه قريباً.

المساعدات العالمية لأوكرانيا

وأضاف، في حديثه أنه يجب على العالم أن يقوم بإرسال المساعدات المالية والعسكرية للجانب الأوكراني من أجل إنهاء هذه الحرب التي تسببت في الكثير من الخسائر العالمية، مؤكداً أن الرئيس الفرنسي قال إن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن تكون جميعها في صالح الجانب الأوكراني.