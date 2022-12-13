إخلاء عمارتين في السويس بعد انهيار عقار مجاور لهما (صور)

قرر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إخلاء عمارتين سكنيتين من سكانهما بعد انهيار عمارة مجاورة لهما.

ووجه محافظ السويس بسرعة تنفيذ قرار الإزالة وكلف المهندسة فاتن ابراهيم رئيس حي فيصل بالانتقال ومتابعة إخلاء العمارتين الكائنتين بحي الرياض بفيصل عقب انهيار عمارة مجاورة وأمر بسرعة تسكين 16 أسرة بمساكن العبور بحى الأربعين

وشدد المحافظ على إخلاء العمارتين بشكل أمن، مع توفير اوناش على نفقة الحي وتوفير والحفاظ على أمتعة منقولات الأسر.

كان قسم شرطة فيصل قد تلقى بلاغا يفيد بسقوط عمارة رقم 102 بحي الرياض، والتي صدر لها قرار ازالة قبل عام ونصف وتمت عملية الإخلاء أكثر من 3 أشهر ونقل سكانها إلى عمارات العبور.

وفرضت مديرية الأمن كردونا من قسم فيصل حول العمارة الخالية و انتقل رجال الحماية المدنية لتأمين المواطنين وذلك كإجراء احترازي مع فرض حرم أمنى حول العمارة المنهارة، وبعد قرار المحافظ بإخلاء العمارتين 103 و104 جرى تأمين عملية انزال الاثاث وتحميله على السيارات لنقله إلى وجهتهم بعمارات العبور بحى الأربعين والمخصصة لاستقبال الحالات المشابهة ممن تصدعت منازلهم وأخلوها وقاطني المناطق غير الآمنة.

وأعدت رئيس حي فيصل تقرير حول الواقعة، وأوضحت أن محافظ السويس قرر قبل ثلاثة أشهر إخلاء العمارة المنهارة من السكان، وتم تنفيذ القرار، كما صدر قرار بالإزالة لخطورتها الداهمة إلا إنها انهارت اليوم دون أن يخلف ذلك أي إصابات.

وأدى الانهيار إلى تصدع العمارتين المجاورتين 103 و 104 المأهولتين بالسكان والصادر بشأنهما قرار بالإخلاء وإزالة، إلا أن السكان رفضوا المغادرة رغم صدور إنذارات لهم، بدعوى أن شروخ الجدران لا تمثل خطورة عليهم.