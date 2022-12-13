الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد إخفاء هويتها.. زوجة الفنان حسين الجسمي الجديدة تتصدر «الترند»

حسين الجسمي
حسين الجسمي

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعقد قرانه، أمس الأثنين، وسط أمسية احتفالية حضرها المقربين له وعددًا من نجوم الفن والمسؤولين الإماراتيين، الأمر الذي لقى إعجاب الجمهور، وأثار العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة، خاصّة وإنَّه لم يعلن عن علاقتهما من قبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنان العربي حسين الجسمي، مقدمين له التهنئة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيثُ يُعد الجسمي من أبرز الفنانين العرب وصاحب شهرة وشعبية كبيرة بين المصريين.

ومن جهة أخرى، تصدرت هوية زوجة حسين الجسمي الجديدة، عمليات البحث عبر محركات البحث المُختلفة، لا سيما موقع البحث الأكثر شُهرة «جوجل»، وذلك بعد إعلان عقد القران، ونشر صور الحفل على منصات التواصل الاجتماعي، وتسأل محبى النجم الإماراتي عن متى تم الارتباط بها وعقد قرانه. 

يذكر أنَّ الفنان الإماراتي كان متزوّجًا وأعلن زواجه في عام 2013 من مغربية تُدعى «حسناء» وكانت تعيش معه في موطنه الإمارات، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي تفاصيل حول هوية زوجته الجديدة أو حتى جنسيتها، كما لم يُصرح مدير أعماله «ميار عباس» بأي تفاصيل خاصة بهذا الزواج، وهو الأمر الذي لا يزال غير مكشوفًا.

وأُقيم حفل عقد قران الفنان حسين الجسمي، وسط حضور عدد من قادة الإمارات على رأسهم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، وانتشرت مقاطع مصورة من الحفل، لكن لم تظهر زوجته في الصور أو الفيديو التي انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحصدت ملايين المشاهدة.

ونشر الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أول تعليقًا له بعد إعلان عقد قرانه، قائلاً: «أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة».

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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