«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار على كافة أنحاء مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعتها لخريطة الأمطار المتوقعة خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى الإثنين القادم 19 ديسمبر على كافة الأنحاء.

ويسود البلاد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

خريطة الأمطار يوم الأربعاء 14 ديسمبر:

فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 14 ديسمبر

القاهرة والوجة البحري عظمى 24 وصغرى 15.

السواحل الشمالية عظمى 23 وصغرى 14.

جنوب سيناء عظمى 26 وصغرى 18.

شمال سيناء عظمى 26 وصغرى 09.

جنوب الصعيد عظمى 28 وصغرى 12.

خريطة الأمطار يوم الخميس 15 ديسمبر:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الخميس 15 ديسمبر

القاهرة والوجة البحري عظمى 24 وصغرى 15.

السواحل الشمالية عظمى 24 وصغرى 14.

جنوب سيناء عظمى 26 وصغرى 18.

شمال سيناء عظمى 25 و صغرى 09.

جنوب الصعيد عظمى 28 وصغرى 12.

خريطة الأمطار يوم الجمعة 16 ديسمبر:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 16 ديسمبر

القاهرة والوجة البحري عظمى 23 وصغرى 14.

السواحل الشمالية عظمى 23 وصغرى 14.

جنوب سيناء عظمى 27 وصغرى 18.

شمال سيناء عظمى 26 وصغرى 09.

جنوب الصعيد عظمى 29 وصغرى 12.

خريطة الأمطار من السبت إلى الإثنين 19 ديسمبر:

نشاط رياح أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة من السبت حتى الإثنين 19 ديسمبر