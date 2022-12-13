الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار على كافة أنحاء مصر

الأمطار
الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعتها لخريطة الأمطار المتوقعة خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى الإثنين القادم 19 ديسمبر على كافة الأنحاء.

ويسود البلاد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

خريطة الأمطار يوم الأربعاء 14 ديسمبر:

  • فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 14 ديسمبر

  • القاهرة والوجة البحري عظمى 24 وصغرى 15.
  • السواحل الشمالية عظمى 23 وصغرى 14.
  • جنوب سيناء عظمى 26 وصغرى 18.
  • شمال سيناء عظمى 26 وصغرى 09.
  • جنوب الصعيد عظمى 28 وصغرى 12.

خريطة الأمطار يوم الخميس 15 ديسمبر:

  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الخميس 15 ديسمبر

  • القاهرة والوجة البحري عظمى 24 وصغرى 15.
  • السواحل الشمالية عظمى 24 وصغرى 14.
  • جنوب سيناء عظمى 26 وصغرى 18.
  • شمال سيناء عظمى 25 و صغرى 09.
  • جنوب الصعيد عظمى 28 وصغرى 12.

خريطة الأمطار يوم الجمعة 16 ديسمبر:

  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 16 ديسمبر

  • القاهرة والوجة البحري عظمى 23 وصغرى 14.
  • السواحل الشمالية عظمى 23 وصغرى 14.
  • جنوب سيناء عظمى 27 وصغرى 18.
  • شمال سيناء عظمى 26 وصغرى 09.
  • جنوب الصعيد عظمى 29 وصغرى 12.

خريطة الأمطار من السبت إلى الإثنين 19 ديسمبر:

  • نشاط رياح أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة من السبت حتى الإثنين 19 ديسمبر

  • القاهرة والوجة البحري عظمى 25 وصغرى 14.
  • السواحل الشمالية عظمى 24 وصغرى 14.
  • جنوب سيناء عظمى27 وصغرى 18.
  • شمال سيناء عظمى 26 وصغرى 09.
  • جنوب الصعيد عظمى 30 وصغرى 12.
الأرصاد خريطة الامطار هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد الأرصاد الجوية طقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

بعد تبكير موعد امتحانات آخر العام.. أولياء الأمور يناشدون وزير التعليم بجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع

اتحاد التأمين يطلق برنامج مبادئ استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي

تقارير: القمة الإمريكية الإفريقية الثانية فرصة لعقد شراكات مُربحة

أمطار ورياح وشبورة صباحًا.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع

نيويورك تايمز: القمة الأمريكية- الإفريقية أحدث حلقات الدبلوماسية العالمية

خبير دولى: واشنطن تحاول استعادة شراكاتها مع إفريقيا لمواجهة التمدد الصينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة