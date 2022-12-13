الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مبادئ الإسعافات الأولية» ورشة عمل بوحدة التضامن فى جامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة سوهاج ورشة عمل عن "مبادئ الإسعافات الأولية"، بالتعاون مع بنك التطوع المصري والهلال الأحمر، وذلك بكلية الآداب بالحرم الجامعي الجديد، بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور هشام الطماوى مسئول الشباب بجمعية الهلال الأحمر بفرع المحافظة، ومعتز عيد منسق الوحدة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، إن وحدة التضامن تنظم العديد من البرامج  التدريبية وورش العمل والندوات التوعوية لكافة منتسبي الجامعة، حيث تم خلال ورشة العمل التعريف بالإسعافات الأولية وعوامل الأمن والسلامة، لافتاً الي أن كافة الفعاليات التي تنظمها الوحدة تنظم تحت رعاية كلا ً من الدكتوره نڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية.

وأكد الدكتور خالد عمران أهمية  تلك الورش لتوعية الطالب الجامعي، حيث إن الجامعة ليس مكاناً لتلقي العملية التعلمية فقط، بل يمتد دورها لتزويد الطلاب بالمعلومات العامة والشرح العملي، خاصة في مجال الإسعافات الأولية فقد يكون سبباً فى إنقاذ نفسه وأسرته وأبناء مجتمعه في حالة الحوادث والكوارث، مضيفاً أنه تم استعراض التطبيقات العملية للتعامل مع عوامل الأمن والسلامة داخل المؤسسة وخارجها.

وثمن الدكتور محمد توفيق الدور الذي تلعبه وحدة التضامن الأجتماعي بالجامعة في توعية الطلاب بالعديد من القضايا والموضوعات المختلفة سواء المجالات العلمية الثقافية، الاجتماعية وغيرها، وتأثيرها على المجتمع.

ووجه الدكتور هشام الطماوى الشكر للقائمين على تنفيذ الندوة بوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وجهودها في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ سلسلة من الندوات وورش العمل بالتعاون مع بنك التطوع المصرى.
وأضاف معتز عيد، أن تلك الورشه تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة، وتهدف إلى  إثراء الوعي والمعرفة عند الطلاب، وتزويدهم بالمعلومات التي تفيدهم في حياتهم وتجعلهم أشخاصا لهم دور إيجابي في المجتمع.

استعراض أعضاء هيئة التدريس والعاملين الاسعافات الأولية التضامن الاجتماعي الحوادث والكوارث الدكتور مصطفى عبد الخالق القضايا المجتمعية

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وائل لطفي

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