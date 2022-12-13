الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار جمهورى بشأن الحدود البحرية الغربية لمصر فى البحر المتوسط

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (۱) ولمسافة (١٢) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (۸)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (٢٥) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (۹)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84.

ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

القبض على المتهم الرابع فى قضية البلوجر هدير عاطف

الصحة: معهد السكر قدّم خدمات طبية لـ1.2 مليون مواطن خلال 2022

«نويرة» تحيى ذكرى رحيل فريد الأطرش وفايزة أحمد بالأوبرا.. الأحد

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

بمسابقة «فيرست ليجو ديسكفر».. أطفال مصر يبدعون بابتكاراتهم في مصادر الطاقة النظيفة

وزير النقل يزور المملكة المتحدة ويشارك في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة