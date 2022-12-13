الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مريض نفسى قتل والدته بقرية فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على المواطن المتهم بقتل والدته، وتبين أنه مريض نفسيا.

 البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "فوزية م ع" 70 عاما ربة منزل مقيمة مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية التى قام بها ضباط مركز شرطة منيا القمح، قيام نجل المجنى عليها، مريض نفسيا وله ملف طبي بمستشفي للأمراض النفسية، بارتكاب الواقعة، ولاذ بالفرار، وتم ضبطه بعد 48 ساعة من ارتكابه الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى الزقازيق العام وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

المواطن المتهم قتل والدته اللواء محمد صلاح التحريات المجني عليها

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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