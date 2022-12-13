تعاون مثمر بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية ناصر العسكرية

• قيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحضر دورات تدريبية استراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية العليا

• الدكتور أشرف حيدر: جامعة مصر تتعاون فى إنشاء برنامج جديد بالأكاديمية تحت عنوان «التطور التكنولوجي والأمن القومي»

• أساتذة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يشاركون فى الإشراف على مشاريع الزمالة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتدريس الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية

• جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتعاون مع الكلية العسكرية لعلوم الإدارة فى برنامج «تدريب المتدربين»



في إطار التعاون المثمر بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، حضر الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات (طب بشري- الهندسة- الأسنان- التكنولوجيا الحيوية- الآثار والإرشاد السياحي- تكنولوجيا المعلومات) ومدير إدارة العمليات الأكاديمية والإداريين، عدة دورات تدريبية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وهي دورة «الاستراتيجية والأمن القومي»، «إدارة الأزمات»، «دور صناع القرار»، و«أساليب التفكير».

وقال الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه فى إطار تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تم الاتفاق على تكليف مجموعة من طلاب اللغات والترجمة قسم اللغة الإنجليزية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالترجمة الفورية، وذلك لمنسوبي دورة الزمالة من الأجانب، مشيرا إلى أنه قام بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمشاركة فى الإشراف على مشاريع طلاب الزمالة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا كما تم تدريس المحتوي التعليمى لهم فى مجالى الأمن السيبرانى بواسطة الدكتورة غادة عامر والتكنولوجيا الحيوية بواسطة الدكتورة هالة عيسى والدكتور حسين ثابت.

وأوضح أنه تم إنشاء برنامج جديد بأكاديمية ناصر العسكرية قام بتصميمه أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت إشراف كل من الدكتورة غادة عامر والدكتورة هالة عيسى والدكتور تامر منير، بعنوان «التطور التكنولوجي وأثره على الأمن القومى».

وأشار إلى الموافقة على تدريس برنامج الاستراتيجية والأمن القومي لجميع طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من جهة أكاديمية ناصر العسكرية العليا ووافق عليها مجلس الجامعة كمادة من متطلبات الجامعة على أن يتم الترتيب للبدء بها في الفصل الدراسي الثانى للعام الأكاديمى 2022/2023.

ولفت إلى مشاركة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى الإعداد للمؤتمر الدولي الأول «القضايا الدولية المعاصرة وتأثيرها على السلم والأمن العالمى» المنعقد بأكاديمية ناصر العسكرية العليا لطلاب زمالة كلية الدفاع الوطنى وبمشاركة 10 دول عربية وإفريقية وأجنبية وتستمر فعاليات المنتدى وتقديم المشروعات إلى منتصف الشهر الجاري، حيث تشارك جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتقديم موضوعات البيئة المناخية وأهداف التنمية المستدامة وتأثير الأمراض والأوبئة العربية وذلك فى إطار الأمن والسلم العالمي، وقد شارك فى المؤتمر ممثلا عن الجامعة الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور عمر هيكل رئيس قسم أمراض الباطنة بكلية الطب، والدكتور محمود وفيق الأستاذ بكلية التكنولوجية الحيوية والدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة، والدكتورة سارة عبد الله مدير ادارة العمليات بالجامعة، والمهندسة مريم حمدى منسق مكتب الاستدامة.

فى السياق، أكد الدكتور أشرف حيدر إنه فى إطار بدء التعاون مع الكلية العسكرية لعلوم الإدارة فقد تم تدريب مجموعة من كوادر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على رأسهم رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، وعميد كلية الطب، وعميد كلية الاسنان، وعميد كلية الهندسة، وعميد كلية تكنولوجيا الحيوية، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات، وعميد كلية التمريض، وعميد كلية الآثار والإرشاد السياحى، وعميد كلية الصيدلة، وغيرهم من قيادات الجامعة الادارية، على دورة تدريب المدربين (TOT)، موضحا أن قيادت الجامعة ومنسقى الدورة اجتازوا الدورة بنجاح وتم تكريم المتدربين وتسليمهم شهادات، كما تم الاتفاق بين الدكتور أشرف حيدر والعميد أركان حرب عادل إمام على بدء تدريب مجموعة من الطلاب المتميزين كما تم الاتفاق على التبادل بين أعضاء هيئة التدريس بالمؤسستين.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، وهو الدور الذى ينتهجه خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وقد احتفلت الجامعة مؤخرا بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

وتقدم الجامعة أقوى الخدمات التعليمية لطلابها وفق أعلى المعايير العالمية، وبمصروفات قليلة دون غيرها من الجامعات الخاصة، حيث تحظى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمكانة علمية مرموقة على مستوى الجامعات وهو ما انعكس فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى، بجانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى استجابة لتوجه الدولة الذى يسعى الى تحويل الجامعات الكبرى إلى جامعات ذكية تطبق أعلى معايير الجودة فى طرق التدريس.