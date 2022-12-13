«رياضة كفر الشيخ» تستضيف اللقاء الثقافي لمناهضة العنف ضد المرأة

استضافت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللقاء الثقافي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار " احمي نفسك " الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الإدارة العامة للمرأة و تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة الأداء الرياضي بالمديرية اليوم الثلاثاء، بفندق الرياضيين بمشاركة 100 فتاة في ختام حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وإشراف اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .



وقد استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتورة هويدا الشاهد مدير عام الإدارة العامة للمرأة و تكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة ومنة الله على، مدربة الويندو، جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية.

- دور الوزارة في نشر الوعي لدى المرأة في مواجهة العنف

بدأ اللقاء الثقافي بكلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة، للترحيب بضيوف اللقاء مشيداً بدور الوزارة في نشر الوعي لدى المرأة في مواجهة العنف الذي يمارس ضدها عامة و دعمها للتعبير عن رفضها للعنف وتدريبها على مقاومته، تناولت مدير عام الإدارة العامة للمرأة و تكافؤ الفرص بالوزارة أن أشكال العنف ضد المرأة تبدأ من بداية نظرة عين قد تجرحها حتى نصل إلى القتل مشيرة إلى قضية نيرة أنها في أساسها عنف موجه ضد المرأة من شخص يفتقد الإنسانية، العنف ضد الفتيات حين تمنعها الأسرة الاستمرار في تعليمها أو تعرضها للإهانة بصورها المختلفة و صمتها الذى قد يشكل ضغطا كبيرا عليها و ينتج عنه آثار ضارة لها نفسياً و جسديا.

- "الويندو" فن الدفاع عن النفس



شهدت الورشة التدريبية تعريف "الويندو" أنه فن الدفاع عن النفس و كلمة ويندو مقسمة إلى شقين wen اختصار woman و doth و هي كلمة يابانية في الأساس، وهو الدفاع عن النفس، وهو فن يشمل جانبًا نفسيًّا وجسديًّا، و يتمثل في تدريبات جسدية تستهدف الأماكن الضعيفة في جسد الرجل، فالقوة البدنية للبنت أقل من الرجل، وإذا دخلت معه في شجار فستخسر.

وأكدت المدربة منة على، أن الويندو يعامل معاملة الصندوق الذى بداخله عدة تكنيكات رياضيه يعلم الفتاة من سن 6 سنوات إلى أي عمر كيفية الخروج من الموقف، وذلك يتم من خلال تكنيك سهل غير معقد، حتى تتذكره الفتاة عند تعرّضها للموقف، وكذلك الأمر لا يحتاج لأن يكون جسم الفتاة رياضيًّا .

قدمت المدربة منة على، خلال الورشة تدريب الفتيات على استخدام نبرة الصوت و نظرة العين الحادة قبل أن تأخذ قرار استخدام التكنيك الحركي ضد المتحرش الذى قد يكون متغطى و غير واعى و قد يرد بضربها أو ايذاءها بأداة حادة، وأن هناك تكنيكات وقد تكون أكثر تأثيراً ضده وتم تمرين المشاركات على خطوات المشي في الطريق و توجيه نظرة العين والأداء الحركي الذي يحميها ضد أي شخص يمارس ضدها أي شكل من أشكال العنف، قدمت الورشة خلال اللقاء الذى قام بإعداده وتنظيمه فريق عمل إدارة الأداء الرياضي.