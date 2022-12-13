الأنبا توما يترأس صلاة قداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم

ترأس الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج القداس الإلهي والاحتفال بعيد القديسة جان أنتيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخزندارية بطهطا، حيث شاركه الصلاة الأباء الرعاة الأب أنطونيوس سبع الليل والأب ابرام نوح، والراهبات وجمع من شعب الكنيسة.

وتناول الأنبا توما فى عظته كيفية الإستعداد لعيد الميلاد ثم أوضح نيافته الفرق بين ممارسة الطقوس والإيمان بالله. وفي النهاية شكر رهبنة القديسة جان أنتيد الذين يحتفلون بعيدها وهما يقدمون خدمة عظيمة ورائعة في الكنيسة وتوجه بالشكر والعرفان للمسؤولين عن الرهبنة في شخص الرئيسة الإقليمية سير ماري مع المستشارين في الرهبنة سير كوكب وسير لينده، وتمني للجميع مسيرة روحية لاستقبال طفل المغارة بثبات واستعداد.

وبدأت الكنائس المسيحية شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، صباح الجمعة الـ 9 من ديسمبر الجاري، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدى الأقباط.

البابا يترأس التسبحة بمشاركة الشباب

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كان قد ترأس صلوات التسبحة الكيهكية «سينرجيا 4»، والتي تنظمها لجنة الجامعة بأسقفية الشباب للعام الرابع على التوالي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك مساء الخميس 22 ديسمبر الجاري.

ويترأس البابا التسبحة الكيهكية «سينرجيا 4»، وذلك بعد توقفها لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العامين السابقين.

يعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة، نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بـ الإبصلمودية الكيهكية.

تقام صلوات الكيهكية مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، انتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي تشترك جميعها في نفس الترتيب.