الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 قطع حشيش تقود عامل دوكو للمؤبد في الإسكندرية

حشيش
حشيش

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عامل دوكو بالسجن المؤبد، وغرامة مالية مائة ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد قاسم والمستشار وفيق شوقى ملك والمستشار وائل حمدى مقلد.

تعود أحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال المرور الأمنى بشوارع القسم وما أن شاهد المتهم (عامل دكو) سيارات الشرطة تخلى عن علبة سجائر كانت بحوزته فسقطت منها قطعة لمخدر الحشيش، فتم ضبطه.

بتفتيش علبة السجائر عثر بداخلها على 9 قطع لمخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض مطوة، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المؤبد عامل دوكو المواد المخدرة جنايات قسم شرطة الدخيلة

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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