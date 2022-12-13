الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشرقاوي: مسرح التجوال والمواجهة يواجه الأفكار الأصولية والراديكالية

مسرح
مسرح

قال محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح التجوال والمواجهة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الاولي الفضائية، إن المسرح يتبع البيت الفني، فهو قام علي فلسفة "هنا والآن"، ويتم العمل على محورين، أولهما تحقيق العدالة الثقافية، وثانيهما مواجهة كل الأفكار الأصولية والراديكالية، ومناقشة الازمات الآنية في مكانها.

وأكد أن التغطية الثقافية في الماضي كانت تقتصر على المدن الكبرى، وبدء في عام 2018 تغطية المناطق التى تستهدفها مبدرة حياة كريمة بحوالي 1200 قرية.

ونوه أن المرحلة الثالثة تستهدف تغطية 250 قرية على مستوى 18 محافظة بـ7 عروض مسرحية انطلقت في 17 سبتمبر الماضي برؤية جديدة مع تولي الدكتورة نيفين كيلاني وزارة الثقافة، والمخرج خالد جلال القطاع الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

واختتم أن المشروع يقوم على الجُزر المنعزلة التي عانت في الماضي، وطبقا لتوجيهات الرئيس السيسي ومع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي ظهر في عام 2016، تم العمل على ترسيخ التعاون والتكامل، وتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما التعاون مع المخرج هشام عطوة بعد توليه الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التنمية المحلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

القبض على المتهم الرابع فى قضية البلوجر هدير عاطف

الصحة: معهد السكر قدّم خدمات طبية لـ1.2 مليون مواطن خلال 2022

«نويرة» تحيى ذكرى رحيل فريد الأطرش وفايزة أحمد بالأوبرا.. الأحد

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

بمسابقة «فيرست ليجو ديسكفر».. أطفال مصر يبدعون بابتكاراتهم في مصادر الطاقة النظيفة

وزير النقل يزور المملكة المتحدة ويشارك في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة