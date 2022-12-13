الشرقاوي: مسرح التجوال والمواجهة يواجه الأفكار الأصولية والراديكالية

قال محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح التجوال والمواجهة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الاولي الفضائية، إن المسرح يتبع البيت الفني، فهو قام علي فلسفة "هنا والآن"، ويتم العمل على محورين، أولهما تحقيق العدالة الثقافية، وثانيهما مواجهة كل الأفكار الأصولية والراديكالية، ومناقشة الازمات الآنية في مكانها.

وأكد أن التغطية الثقافية في الماضي كانت تقتصر على المدن الكبرى، وبدء في عام 2018 تغطية المناطق التى تستهدفها مبدرة حياة كريمة بحوالي 1200 قرية.

ونوه أن المرحلة الثالثة تستهدف تغطية 250 قرية على مستوى 18 محافظة بـ7 عروض مسرحية انطلقت في 17 سبتمبر الماضي برؤية جديدة مع تولي الدكتورة نيفين كيلاني وزارة الثقافة، والمخرج خالد جلال القطاع الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

واختتم أن المشروع يقوم على الجُزر المنعزلة التي عانت في الماضي، وطبقا لتوجيهات الرئيس السيسي ومع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي ظهر في عام 2016، تم العمل على ترسيخ التعاون والتكامل، وتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما التعاون مع المخرج هشام عطوة بعد توليه الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التنمية المحلية.