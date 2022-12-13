زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة لقطاع الطاقة بـ800 مليون يورو على الأقل

قدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن بلاده التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية بحاجة الى "800 مليون يورو على الأقل" كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء وذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس.

وقال زيلينسكي عبر الفيديو خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس "نحتاج إلى عدة فئات من المعدات والمحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات التوتر العالي وتوربينات الغاز".

وأضاف "يحتاج نظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي، أي استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا".

وأشار إلى أن هذا "سيكلف حوالي 800 مليون يورو.. وتنظم فرنسا الثلاثاء مؤتمرا دوليا لدعم أوكرانيا بحسب تعبير الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل "مساعدة الأوكرانيين على تجاوز الشتاء" فيما بدأت القوات الروسية حملة تدمير منهجي للبنى التحتية للطاقة.

وقال «زيلينسكي»: «نحن نبذل كل جهدنا لمواجهة إرهاب الطاقة.. الإصلاح السريع للبنى التحتية المدمرة من جراء الضربات الروسية بحوالي 1,5 مليار يورو».