السجن 15 سنة لمتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، بمعاقبة عامل وحداد بالسجن 15 سنة؛ لاتهامهم بسرقة سيدة في منطقة العامرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحى، والمستشار أمير مجدى منير، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ من المجنى عليها بسرقتها بعد التعدى عليها داخل الشقة محل سكنها.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه أثناء تواجد المجنى عليها ربة منزل بالشقة محل سكنها بالطابق الأول استشعرت حركة بعد دلوف المتهم صنايعى جبس الى الشقة بعد أن كسر نافذة الشقة مهددًا اياها بسلاح أبيض سكين، واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحديد المتهمين، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.