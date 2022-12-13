ماكرون: محاولة إخضاع الشعب الأوكراني انتهاك للقانون الدولي الإنساني

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن محاولة إخضاع الشعب الأوكراني تعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتابع في افتتاح مؤتمر دعم أوكرانيا بمشاركة 47 دولة، بالعاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، أن أوكرانيا ضحية اعتداء روسي ونريد أن نشجع الشعب الأوكراني على الصمود، وحريصون على تقديم المولدات لـ"كييف" من أجل عبور فصل الشتاء.

وأكد الرئيس الفرنسي أننا نأمل أن نخرج من هذا المؤتمر بنتائج ملموسة، وأوضح أننا نحشد حلفاء أوكرانيا والدول التي تقدم العمل الإنساني من أجل تأمين المساعدات، وفقاً لفضائية القاهرة الإخبارية.

- قلق من الوضع في زابوريجيا

وقال ماكرون، إن استعادة خيرسون يؤكد عدم جدوى كل الاستفتاءات التي أجرتها روسيا، مشيرا إلى أن تدمير البنية التحتية من جانب روسيا يهدف إلى إخضاع المدنيين الأوكرانيين، معرباً عن قلقه من الوضع في زابوريجيا ، مؤكدا سعي بلاده لتأمين المحطة النووية، مشددا على أن استهداف روسيا للبنى التحتية ومحطات الطاقة لن يمر دون حساب.

ووجه "ماكرون" الشكر إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي التي أسهمت في تقديم الدعم لـ"كييف"، فنحن بحاجة إلى وصول السلع والاحتياجات وإجراء المزيد من التعاون الوثيق، للتأكد من وصول المساعدات إلى الأراضي الأوكرانية.

- مساعدات فرنسية إضافية لكييف

وأعلن عن مساعدة إضافية فرنسية بقيمة 76,5 مليون يورو لقضاء الشتاء في مطلع 2023 "في مجالي الكهرباء والطاقة"، لاسيما من أجل شراء مصابيح، تضاف إلى 48,5 مليون يورو سبق أن تم الإعلان عنها ويجري صرفها "للأولويات التي حددت في إطار المؤتمر: 27 مليون يورو للطوارئ الشتوية والباقي يوزع بين النازحين ومواجهة العنف الجنسي والمساعدات الغذائية والسلامة العقلية".

وتتبادل موسكو وكييف الاتهام بقصف محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في أواخر فبراير شباط الماضي.