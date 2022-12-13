بمسابقة «فيرست ليجو ديسكفر».. أطفال مصر يبدعون بابتكاراتهم في مصادر الطاقة النظيفة

تنطلق فعاليات مسابقة فيرست ليجو ديسكفر بنسختها المصرية في عامها السادس، على التوالي للأطفال من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات بالمتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر 2022.

يشارك بالبطولة هذا العام نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم في مصر، بما يزيد عن 400 طالباً من المرحلة العمرية 4 سنوات حتى 6 سنوات، يمثلون 80 فريقاً من 9 محافظات مصرية، كما سيشارك نحو 30 حكم في تحكيم مشاريع الطلاب وأكثر من 50 متطوعا لتنظيم الحدث ومساعدة الطلاب.

وتعتبر مسابقات "فيرست" هي أكبر المسابقات عالمياً في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ينظمها اتحاد فيرست ليجو بالولايات المتحدة الأمريكية ويتم تنظيمها داخل مصر منذ 18 عام برعاية مكتبة الإسكندرية ومؤسسة تكنو فيوتشر مصر.

وتعد مسابقة فيرست ليجو ليج ديسكفر "FIRST LEGO LEAGUE Discover"، هي إحدى مسابقات فيرست المصممة للأطفال من سن 4 – 6 سنوات وكل عام يتم تقديم تحدي جديد ومثير للطلاب.

- مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وصديقة البيئة موضوع المسابقة هذا العام



تم تحديد موضوع المسابقة لهذا العام بعنوان "مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وصديقة البيئة"، حيث تعتبر قضية التغيرات المناخية وتبعاتها هي القضية الأبرز دولياً، وتحظى باهتمام دولي وبشري واسع المدي، نظراً لما تحمله تلك التغيرات المناخية من تهديدات على كوكب الأرض ومستقبل البشرية، لاسيما بعد تناولها بقمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، وما أثمرت عنه تلك القمة من توصيات خاصة بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وكيف أن الطاقة ترتبط ارتباطاً وطيداً بتغير المناخ والزراعة وتؤثر في كافة مجالات الحياة، وسيقدم الطلاب المشتركين بالمسابقة مشروعاتهم الابتكارية لحل مشاكل الطاقة.

تقوم الفرق بتصميم وتركيب مجسمات من الليجو "LEGO"، المناسب تماماً لهذه المرحلة العمرية، والتي تمثل فكرتهم لحل المشكلة المطروحة بالمسابقة وتعرضها للتقييم، بالإضافة إلى عرض تقديمي لمهارات الفريق أمام لجنة التحكيم.

وتستطيع الفرق المحلية الفائزة بالمسابقة التأهل لتمثيل بلادها في المهرجان الدولي لمسابقات فيرست ليجو بأمريكا World Festival في شهر أبريل 2023 حيث تتنافس فرق العالم للحصول على جوائز قيمة ومنح دراسية، كما يمكن لأي فريق مشارك في البطولة المحلية الحصول على فرصة المشاركة بالبطولة العربية للروبوت 2023 والتي ستقام بدولة قطر في شهر مايو 2023 وبطولات الفيرست ليجو المفتوحة حول العالم في أوروبا أو أفريقيا أو شرق آسيا أو أستراليا.

و تم اختيار المتحف الكبير لاستضافة المسابقة هذا العام نظراً لأهميته ومكانته الدولية كونه أكبر متاحف العالم للآثار المصرية القديمة، وتعد المسابقة هذا العام ضمن أوائل الفعاليات التي يستضيفها المتحف، وستكون فرصة رائعة للطلاب لإقامة المسابقة داخل هذا الصرح العالمي بأجوائه العريقة التي تعكس تاريخ مصر العظيم.