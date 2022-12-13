ميتا تطلق حملة حب المحلي لدعم الشركات الصغيرة خلال موسم الأعياد

تطلق "ميتا" حملتها المتجددة بعنوان حب المحلي على انستغرام وفيسبوك الهادفة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع انطلاق موسم التسوق في العطلات عبر مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعريف المتسوقين بها وتشجيعهم على شرائها بما يدعم نمو أعمالها.

تُعتبر العطلات موسماً مميزاً وهاماً خلال العام بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة. ووفقاً لتقرير ميتا العالمي الأخير عن حالة المشاريع الصغيرة حول العالم، تتوقع 25٪ من هذه الشركات أن تنجز أكثر من نصف مبيعاتها بين 1 أكتوبر و31 ديسمبر من هذا العام.

وبهدف دعم الشركات الصغيرة المحلية ولفت الانتباه إليها خلال موسم التسوق الرئيسي، عقدت ميتا شراكة مع مجموعة من أبرز صُناع المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض المنتجات الفريدة للشركات الصغيرة في المنطقة، وبالتالي تشجيع المتسوقين في موسم العطلات للتوجه إلى إنتاجات المشاريع المحلية الصغيرة.

وقال فارس العقّاد - المدير الإقليمي في ميتا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من خلال إطلاق حملة حب المحلي لعام الثالث على التوالي، نؤكد التزامنا بدعم الشركات الصغيرة وجذب الاهتمام الذي تستحقه".

وأضاف: "تدعم ميتا قطاع الأعمال التجارية الصغيرة، حيث أن الغالبية العظمى مما يصل إلى 200 مليون شركة تستخدم تطبيقاتنا كل شهر للوصول إلى العملاء هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتُمثل هذه الحملة الأخيرة استمراراً لجهودنا لمساعدة هذه الشركات ومنحها فرص اقتصادية أكثر، والتأكد من تعريف شريحة أكبر من الجمهور على منتجاتها وخدماتها.

وعلّقت دارا غوشة – مؤسسة داراز آيس كريم من مصر: "تدعم ميتا الأفراد الطامحين لنشر أفكارهم وتنمية مشاريعهم. وقد منحتنا انستغرام القوة لنحقق طموحاتنا من خلال التركيز على الإنسان وراء العلامة التجارية. بدون دعمها، لم أكن لأنجح في مشروعي. إن الناس يبذلون أقصى ما لديهم من أجل ابتكار أفكار لهدايا غير اعتيادية، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تصبح منبعاً غزيرً للهدايا ذات الأفكار الفريدة من نوعها والتي تحمل المفاجآت".

تُظهر نتائج الدراسة التي أجرتها شركة إيبسوس Ipsos حول الشركات الصغيرة لعام 2022 أهمية تطبيقات ميتا لإنجاح المشاريع الصغيرة. ففي المتوسط، أفاد 89٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن تطبيقات ميتا تساعدهم كثيراً في نمو أعمالهم.

تم إطلاق مبادرة ميتا حب المحلي في عام 2020 عبر منصات ميتا، كجزء من التزام الشركة بدعم هذه الشريحة من الشركات.