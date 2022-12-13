الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة القاهرة تطلق خدمة إصدار الختم والتوقيع الإلكتروني لمساندة منتسبيها

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أعلنت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رسميًا عن بدء تقديم خدمة التوقيع والختم الإلكتروني بمقر الغرفة الرئيسي بمنطقة باب اللوق، وفرعها بمركز التميز بجراج الأوبرا بالعتبة. 

يأتي ذلك في إطار دعم منتسبيها من تجار وصناع ومستثمرين ومؤديّ خدمات، ومساعدتهم على تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي وإصدار الفاتورة الإلكترونية.

وأكّد المهندس إبراهيم العربي أنه تم التعاقد مع شركات "مصر المقاصة وإيجيبت تراست وفيكسد مصر" المتخصصة في تقديم خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني، وتم تخصيص أماكن لها في المقر الرئيسي للغرفة بباب اللوق، وفي مركز التميز بجراج الأوبرا بالعتبة لمساعدة التجار في الحصول على الختم والتوقيع الإلكتروني، وهو ما يسهل التعاملات الاقتصادية على منتسبي الغرفة طبقًا لأحدث الطرق العصرية وإصدار الفاتورة الإلكترونية والتوجه العام للدولة وخطتها التنموية ورؤيتها 2030.

وأشار "العربي" إلى أن تقديم خدمة التوقيع والختم الإلكتروني تأتي طبقًا للخطة التطويرية العامة التي تنفذها الغرفة لتطوير كافة الأنشطة، بما يؤدي إلى تطوير الأنشطة المختلفة، وبالتالي ينعكس هذا على التنمية الحقيقية للاقتصاد القومي الذي نسعى جميعًا إلى رفع معدلات نموه، خاصة أن منتسبي الغرف التجارية يمثلون القاعدة العريضة لاقتصادنا القومي.

ويأتي التوقيع والختم الإلكتروني، بديلًا للتوقيع اليدوي، ويتم استخدامه فى التوقيع على جميع التعاملات والمستندات والمراسلات الإلكترونية، وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فيعتبر ختم الشركة بالشكل الحديث، ويمثل توقيعًا إلكترونيًا مؤمنًا للبيانات والمعاملات والمستندات. 

ويأتي التوقيع والختم الإلكتروني، بديلًا للتوقيع اليدوي، ويتم استخدامه فى التوقيع على جميع التعاملات والمستندات والمراسلات الإلكترونية، وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فيعتبر ختم الشركة بالشكل الحديث، ويمثل توقيعًا إلكترونيًا مؤمنًا للبيانات والمعاملات والمستندات.

اتحاد العام للغرف التجارية اعل أعلنت الاتحا اقتصاد القومي الاتحاد

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وائل لطفي

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