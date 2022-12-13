الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

من هنا.. طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر

التمويل العقاري
التمويل العقاري

تجري وزارة الاسكان الاجتماعي تسليم شقق الاعلان العاشر للحاجزين بشقق الاسكان الاجتماعي تباعا ويبدأ المستفيدين في إجراء طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي.

وتتواجد شقق الإعلان العاشر في مدن السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر، أما عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ عددهم نحو 97040 متقدم للحجز.

تفاصيل اسعار شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان العاشر

وفقا لتصريحات مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، قالت إن أسعار الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي سواء كانت في الإعلان العاشر أو الإعلانات المتتالية لن يتم زيادة أسعار الوحدات أو الفائدة المتفق عليها في كراسات الشروط.

وأضافت عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية، أن صندوق الاسكان الاجتماعي يعمل حاليا في تسليم شقق الإعلان العاشر للحاجزين، حيث تم تسليم ما يقرب من 40 ألف وحدة في هذا الإعلان فقط وجارى تسليم باقى الحاجزين تباعا بكل المدن.

ويمكن استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر من خلال دخول المستفيدين من شقق الاسكان الاجتماعي على رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا www.shmff.gov.eg

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg

بالخطوات استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر

يتم الدخول على الخانة الخاصة بـ الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي الخاص بالعميل المكون من 14 رقمًا لطلب الاستعلام عن الشقة.

ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة.

وأخيرا الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان العاشر.

المبلغ المطلوب عند استلام شقق الاعلان العاشر

وفقًا للأسئلة المتكررة على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي، وأوضح الصندوق أنه بخصوص المبلغ المطلوب عند استلام الشقق،  أقل مقدم يمكن سداده هو 15% من ثمن الوحدة وأقصى مقدم 50 % من ثمن الوحدة ويتدرج المقدم المطلوب طبقاً لدخل العميل.

وكانت أوضحت وزارة الاسكان الاجتماعي أنه لا يمكن اختيار العمارة او الدور المخصص للمستفيد حيث أن التخصيص يتم آلياً بالنظام الآلي للصندوق ويتم أختيار الوحدات بشكل عشوائي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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